El PP considera "bastante desolador" el programa de San Mateo 2022, "sin nada nuevo" y "con actos que desaparecen"

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha considerado este jueves, por boca de su concejal Ángel Sáinz Yangüela, que el programa de fiestas de San Mateo para este año 2022 es "bastante desolador, casi insultante", ya que, en sus palabras, llega "sin nada nuevo" y "con muchos actos que desaparecen".

Así, el edil ha lamentado "la poca ilusión e iniciativa que el Gobierno local ha puesto a la hora de diseñar el programa festivo, especialmente este año en el que la gente espera ilusionada las fiestas tras dos años sin poder celebrarse con normalidad".

Ha recordado que "son las primeras fiestas de San Mateo que el Ejecutivo socialista organiza íntegramente, ya que en 2019 se encontraron con la mayor parte del programa cerrado, en 2020 no hubo fiestas y el año pasado apenas hubo actos". "Nos encontramos sin iniciativa alguna del Gobierno local, no hay nada nuevo y muchos actos desaparecen", ha señalado Sáinz.

Asimismo, ha mostrado su preocupación "por la indefinición existente respecto a la organización del acto más multitudinario", el disparo del cohete, y porque no se haya cerrado ningún acuerdo con los representantes de Policía Local para estas fechas.

Por eso, el concejal ha subrayado que "reclamamos que se convoque de manera inmediata la Junta Local de Seguridad para abordar el dispositivo policial que se va a poner en marcha".

Respecto al programa, desde el PP echan de menos actos especialmente destinados tanto a las personas mayores como al colectivo de jóvenes de la ciudad.

"Tradicionalmente, el viernes anterior al disparo del cohete se celebraba un encuentro de mayores en el polideportivo Las Gaunas al que asistían unas 1.000 personas de todos los clubs de jubilados y hogares de la ciudad. Un acto que ha desaparecido del programa festivo", ha relatado el concejal.

Igualmente, desde el Grupo Municipal Popular entienden que "es necesario incluir como se venía haciendo una programación específica en las fiestas de San Mateo para los adolescentes logroñeses con música, DJ, o teatro en diferentes espacios abiertos de la ciudad".

El popular concurso de paellas o los pisados de uva populares en los barrios son otros de los actos que se han eliminado del programa. "En San Mateo celebramos la fiesta de la Vendimia, por lo que con estos pisados los más pequeños disfrutaban y aprendían nuestra tradición", ha señalado Ángel Sáinz.

Ha añadido el concejal también que "las actividades en los barrios, pese al gran esfuerzo de las asociaciones vecinales, se han visto reducidas a degustaciones e hinchables".

Respecto a uno de los actos más multitudinarios tradicionalmente en el programa de San Mateo, el desfile de Carrozas, ha criticado que "este año se va a celebrar en un día de labor, un jueves, cuando habitualmente se desarrollaba en fin de semana para atraer a visitantes de nuestros municipios".

Además, ha añadido a ello que "desciende el número de participantes que pasa de 9 a 6, debido a que ha disminuido de manera importante la cantidad económica destinada a cada carroza participantes, de 2.500 a 1.800 euros", al tiempo que ha echado de menos la participación, por ejemplo, de otras cabeceras de comarca.

En cuanto a los fuegos artificiales, el concejal popular ha afirmado "no comprendemos la indeterminación del equipo de Gobierno, no saben si se van a lanzar o no se van lanzar, es algo inaudito", mientras ha considerado que "tendrán que dar explicaciones tanto si los tiran, de porqué no se ha hecho en otras localidades riojanas, como si no, de porqué se ha hecho en localidades navarras cercanas como Viana".

"La intención debería ser tirarlos sí o sí", ha dicho el concejal, a la consideración de que puede ser un tema competencia del Gobierno regional, debido al riesgo de incendios, por lo que "proponemos que se mantengan salvo y que, si se suspenden, sea porque existan informes técnicos de riesgo".

Los populares han criticado además olvidos importantes en el programa como el Espacio Peñas o los actos organizados por el Club Taurino Logroñés.

Asimismo, han señalado que la Asociación de Artesanos de La Rioja, otra de las citas tradicionales en el programa mateo no va participar al no lograr cerrar un acuerdo respecto a la ubicación del mercado de artesanía.

Por último, critican la falta de transparencia del Ejecutivo local respecto al presupuesto total de las fiestas puesto que no se ha dado ninguna cifra acerca del coste de los actos programados.