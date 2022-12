El PP considera "muy grave" que el alcalde "deje a Logroño sin presupuesto hasta marzo"

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha considerado este martes "grave y preocupante" la gestión del Gobierno del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza "que va a suponer empezar el nuevo año sin un presupuesto municipal" tal "como ayer confirmó el propio alcalde y como ya avanzó el Partido Popular".

Como dicen los 'populares' en un comunicado, "la incapacidad en la gestión del Ejecutivo local socialista es cada día más patente y está perjudicando gravemente a la ciudad", al tiempo que indican que "con las previsiones que ayer manejó publicamente el alcalde, el presupuesto del Ayuntamiento para 2023 no entraría en vigor hasta el mes de marzo, solo un par de meses antes de las elecciones municipales".

"El Ejecutivo local finaliza la Legislatura como la inició sin ser capaces de tener un presupuesto municipal en vigor al inicio del año. Únicamente ha sabido gestionar correctamente la tramitación de los presupuestos municipales, el principal documento municipal en uno de los cuatro años de mandato, el correspondiente a 2021", afirman.

Por eso, consideran que "los socialistas lo único que garantizan para el inicio de 2023 es la subida de impuestos para los vecinos de Logroño, con un incremento del 10% en recibo medio" y opinan que "su incapacidad de gestión es evidente puesto que ciudades como Zaragoza, Santander, Bilbao, Pamplona, Burgos, Valladolid...ya han presentado en plazo sus cuentas municipales para el próximo año".

Mientras tanto aquí, "el Gobierno de Hermoso de Mendoza sigue jugando a la confusión y a escudarse en el incremento del precio de la energía o en la actualización del IPC".

Los "ejemplos de mala gestión del Ejecutivo local y de sus socios de Gobierno se acumulan", y apuntan "una Legislatura perdida para infraestructuras importantes como la nueva estación de autobuses que no va a abrir sus puertas; el cruce de Vara de Rey con retrasos y sobrecostes económicos; el fracaso de la gestión de las obras de Cien Tiendas, el sector comercial de la ciudad cada vez más axfisiado por las intervenciones en Calles Abiertas, el CCR y Valbuena cerrados, retrasos en las obras del Mercado de San Blas, la ciudad estancada".

"No contar con unos presupuestos aprobados en enero supondrá que el Ayuntamiento no podrá iniciar ninguna nueva inversión y no habrá ingresos de capital, excepto los denominados corrientes", aseguran desde el PP, ademá de añadir que "las licitaciones de obras sufrirán retrasos al no poderse iniciar los procesos de contratación".

"Citamos ejemplos como la reurbanización de San Antón, las mejoras en los polígonos industriales, en los colegios de infantil y primaria, obras de mantenimiento como el plan de asfaltado, renovación de caminos o desbroces de solares. Tampoco podrán iniciarse las inversiones que gestiona Logroño Deporte, ni la actuación en la antigua estación de autobuses y se retrasarán las ayudas a la rehabilitación", concluyen.