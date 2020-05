El PP cree que las medidas adoptadas en el espacio público de Logroño "son improvisadas, aisladas y poco efectivas"

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del PP, Antonio Ruiz, ha analizado esta mañana las intervenciones que está desarrollando el Gobierno local en el espacio público de la ciudad las cuales considera "improvisadas, aisladas, poco efectivas y, además, generan confusión entre los vecinos".

"Durante estas semanas hemos visto como el Gobierno de Hermoso de Mendoza ha ido tomando decisiones dubitativas, tardías y poco efectivas en el espacio público de la ciudad, que no dan respuesta a las necesidades concretas y que están generando confusión y caos entre los vecinos", ha señalado el concejal.

Ruiz ha recordado que el pasado 5 de mayo el alcalde anunciaba la intervención en determinadas calles de la ciudad, "un anuncio poco trabajado, improvisado y desconectado de la realidad".

"Vemos con preocupación la forma de actuar del Gobierno local, no se han trabajado adecuadamente los espacios de ocio de los niños y niñas, no hay información suficiente sobe los itinerarios deportivos, no se han habilitado nuevos espacios efectivos en la ciudad", ha manifestado el concejal popular.

Respecto a las intervenciones en las vías públicas ha señalado que se han realizado media docena aisladas, algunas anunciadas, otras modificadas respecto al anuncio inicial y otras finalmente no ejecutadas (como Belchite). Intervenciones que en principio dijeron que iban a ser provisionales pero que ahora apuntan desde el Gobierno local a convertirlas en permanentes. "De nuevo una falta de honestidad hacia los logroñeses".

El concejal ha repasado las intervenciones realizadas señalando que en República Argentina la intervención se ha realizado en un único tramo ocasionando diversos problemas de accesibilidad; en Gonzalo de Berceo no se ha dialogado con los comerciantes y se ha generado un problema de aparcamiento para los vecinos de la zona; en Sagasta primero se habló de corte, luego de prioridad peatonal y finalmente se ha pintado el suelo sin que el ciudadano tenga claro el objetivo; Siete Infantes supone una acción desconexa con la necesidad de movilidad urbana en su conjunto y Fundición supone otra isla que no resuelve la conexión de Gran Vía con la Plaza Primero de Mayo.

A las que van sumando dentro de este proceso de desescalada otras incluidas en su presupuesto y que no acaban de iniciarse, "la calle Guardia Civil es un buen ejemplo, con una inversión prevista de 400.000 euros, en la que ahora nos anuncian el cambio de unos contenedores (que debían haberse cambiado hace 8 meses) y el movimiento de un semáforo. ¿Dónde está su proyecto de intervención integral en la calle?".

Los populares han criticado que el modelo que está imponiendo el Gobierno local está generando espacios que no usan ni peatones, ni ciclistas, ni conductores, "un modelo que empobrece la ciudad en lugar de dinamizar el uso del espacio público".

Desde el Grupo Municipal Popular apuntan a la responsabilidad de diferenciar las intervenciones relacionadas con la fase de desescalada del COVID-19 con las relativas a una política de revisión del espacio público urbano.

En cuanto a las medidas para la desescalada han citado tres parámetros que consideran esenciales y que se están aplicando en otras ciudades:

Inmediatez en las actuaciones, mediante vallas, cierres provisionales, etc.

Integridad, para que las medidas respondan al conjunto de la ciudad.

Flexibilidad para que las medidas se adapten a usos y franjas horarias.

"Lo que los vecinos necesitan es contar con un plano que permita visualizar la ciudad en su conjunto, establecer conexiones e intervenir de manera flexible y con mucha capacidad de adaptación a franjas horarias y días", ha señalado el concejal popular.

Por último, Ruiz ha reiterado la necesidad de redefinir el uso del espacio público para conseguir una distribución más equitativa, racional y responsable con el medio ambiente. Logroño necesita una verdadera política de movilidad urbana sostenible. "Actuar como está actuando el Gobierno local no aporta soluciones al momento actual, y no nos permite construir de forma ordenada para el futuro. Requerimos de una política integradora y realista".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno local haya renunciado a dos instrumentos con los que el Ayuntamiento contaba como son la Ordenanza de Movilidad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. "Ambos ofrecían alternativas que hoy nos hubieran situado en un estadio más avanzado que el que nos propone el Gobierno", ha manifestado el concejal popular.

Así, ambos estarían favoreciendo el uso de la bicicleta en la ciudad o disponer de más zonas pacificadas.