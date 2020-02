El PP cree que para que la visita de Sánchez sea útil "debe venir acompañada de compromisos reales para La Rioja"

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de sectorial del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha apuntado que "si queremos que la visita de Sánchez a La Rioja sea útil para los riojanos y de unión para el proyecto nacional lo que debe haber son compromisos para aquellas comunidades que, como La Rioja, han sido siempre leales al proyecto constitucional que nos une".

En concreto, ha matizado, "mañana, viernes, deberíamos tener un compromiso firme con la rehabilitación integral del IES Sagasta de Logroño; deberíamos ver, de una vez por todas, cómo Sánchez anuncia que va a devolver a los riojanos los 22 millones de euros de IVA que pagamos todos en 2017 o que se va aplicar la comisión del Artículo 46 para proteger a esta Comunidad de los agravios que ha producido la deslealtad fiscal del nacionalismo vasco".

También cree que se deberían obtener compromisos como que "se renuncia a la cesión de competencias en Seguridad Social al País Vasco, que pone en peligro las pensiones de nuestros mayores; que se asegure que nuestros agricultores y ganaderos no van a perder 54 millones de euros por la reforma de la PAC en los próximos años; así como que asegure que la DOCa Rioja no peligra por el proyecto desleal de los nacionalistas vascos".

Alfonso Domínguez ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional, Jesús Ángel Garrido, en la que han valorado la próxima visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a La Rioja, en la que tiene previsto participar en la reunión de la Comisión Delegada de Reto Demográfico así como mantener un encuentro privado con la Presidenta del Gobierno Regional, Concha Andreu.

"A los riojanos no nos gusta la división y sí la unión. Siempre nos hemos comportado en esa lealtad que permite prestar buenos servicios públicos, de crecimiento y de calidad en el empleo. Por eso, no podemos apoyar ser utilizados en este escenario de teatro, de negociación de una parte de los españoles con una parte de los catalanes. No podremos apoyar una visita si no sirve para unir y comprometerse con La Rioja y con los puntos que hemos detallado", ha resaltado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha calificado de "buena noticia" la visita de un presidente del Gobierno de España a nuestra región y da la bienvenida al PSOE a la lucha contra la despoblación, "que algunos parecen haber descubierto ahora y en la que el Partido Popular de La Rioja lleva trabajando mucho tiempo".

"Es necesario que el encuentro tenga contenido real con medidas concretas que beneficien a La Rioja, de no ser así se convertirá en un timo político. Lo primero que se debe exigir a un Presidente moroso como Sánchez es que pague sus deudas con La Rioja. La liquidación del IVA de 2017, la rehabilitación integral del IES Sagasta y que se nos compense por el Artículo 46", ha apuntado.

Jesús Ángel Garrido ha insistido en la necesidad de contextualizar una visita "que se produce 48 horas después de que Sánchez haya abierto las puertas de la Moncloa a los independentistas catalanes".

"Pedro Sánchez cruza las líneas rojas de la Constitución que consagra la igualdad de todos los españoles al hablar de autodeterminación y de amnistía. En este sentido, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, es el primer instrumento elegido por Sánchez para intentar legitimar sus encuentros bilaterales con el gobierno golpista catalán. La Rioja siempre ha defendido la igualdad de todos los españoles. No somos más que nadie, pero tampoco menos".

Con todo ello, ha finalizado, "Andreu y La Rioja están siendo usadas para intentar blanquear la desigualdad entre españoles, el trato asimétrico y beneficioso a los desleales en aspectos como la financiación privilegiada para Cataluña o la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco".