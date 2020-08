PP critica que la alcaldesa de Villamediana "incumple la regla de gasto y gobierna a base de titular y propaganda vacía"

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Villamediana, Rubén Gutiérrez, ha criticado este viernes que la alcaldesa socialista del municipio, Ana Belén Martínez, gobierna "a base de titular y propaganda vacía" y está "incumpliendo la regla de gasto" lo que supondrá "limitar y ajustar el porvenir de nuestra localidad para este ejercicio y los siguientes".

Rubén Gutiérrez ha explicado que, ayer, jueves, se convocó a los grupos a un pleno extraordinario para aprobar un plan económico financiero "que se debía haber aprobado en el mes de mayo" aunque, por el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus, "tuvo que suspenderse" pero que "se podía haber debatido en el pleno ordinario de julio".

Ante ello, ha reflexionado, "ayer, con media corporación de vacaciones, se nos convocó a este pleno para debatir algo tan importante como un plan de ajuste económico". Algo que para el PP demuestra "la actitud arbitraria de la alcaldesa a la hora de ajustarse a estos temas tan importantes para nuestro municipio, aunque es lo que lleva haciendo desde el principio de la legislatura".

Para Rubén Gutiérrez, este plan de ajuste se hace "por la nefasta gestión económica de la alcaldesa a quien no le importa gastar si es con el dinero de otros".

En este punto, el también concejal del PP en el Ayuntamiento de Villamediana ha recordado que, el año pasado, la localidad tenía un techo de gasto de 3.935.034 euros "pero a la alcaldesa le pareció poco y se gastó arbitrariamente más de 4.748.000 euros, es decir, más de 800.000 euros de los permitidos, o lo que es lo mismo, un 20,67 por ciento más".

Todo ello supone, en palabras de Gutiérrez, que "por primera vez, el Ayuntamiento de Villamediana no cumple con el techo de gasto y lo cierto es que no será porque no se lo hemos avisado". En concreto, ha indicado, "desde el pasado julio de 2019 le avisamos de que el gasto en el que estaba asumiendo al consistorio era muy elevado".

"También avisamos de una modificación de créditos por valor de 180.000 euros a costa del remanente para ajustar el presupuesto a los caprichosos sueldos de la alcaldesa", ha indicado.

A ello se suma que, en Villamediana, "pasamos de pagar 50.000 euros a 136.000 en gastos políticos, lo que supone un 270 por ciento más, el mayor gasto de la historia de los municipios".

Para el PP, además, lo "más sorprendente" de este plan económico financiero es que lo justifican "por contratos de servicios, algo que no tiene ninguna lógica porque es una partida estipulada previamente".

También ha explicado que el consistorio "justifican ese gasto porque se han hecho muchas inversiones" ante lo que se pregunta: "¿Cuáles?. Ésta es la gestión de la que tanto presume la alcaldesa".

Para el PP queda claro, además, que "cuando gobierna el PSOE desaparece el buen hacer y este incumplimiento de la regla del gasto, como ya avisamos, va a suponer que se reduzca la inversión en Villamediana".

Por todo ello, finalizan, "a la alcaldesa no le salen las cuentas, en concreto 813.000 euros de más que han utilizado el gasto corriente para justificar un sobre coste en la mala praxis de una gestión del Ayuntamiento" y ante lo que piden "que sea más rigurosa con el dinero de todos".