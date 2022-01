El PP critica que se elabore un Reglamento para la nueva estación de autobuses sin solucionar su gestión o accesos

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes que, por parte del Gobierno local, se haya elaborado un Reglamento para el uso de la futura estación de autobuses sin solucionar antes otros asuntos, como su modelo de gestión o sus accesos "con el Nudo de Vara de Rey paralizado hace hoy 986 días".

Como ha apuntado en rueda de prensa el portavoz del Grupo, Conrado Escobar, "la nueva estación de autobuses se va haciendo vieja, porque sigue cerrada por torpeza, incompetencia o por un deliberado y calculado retraso por parte del Gobierno local del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza".

En este sentido, en sus palabras, "esta infraestructura, que es responsabilidad municipal desde junio de 2019, supone una inversión de 18 millones de euros de dinero público, y que podría estar ya funcionando, lo mismo que podría estar el Nudo de Vara de Rey". Ha recordado que las obras en la estación acabaron en octubre de 2020, "y, desde entonces, solo sabemos que existen algunos contratos para el mobiliario".

"Mientras -ha dicho Escobar- se van agolpando las preguntas, pero el resultado sigue siendo una infraestructura que sigue cerrada. Y a ello se une el deliberado caos en el que el Gobierno local ha dejado el Nudo de Vara de Rey. Es difícil gestionar peor un proyecto en el que todo el mundo estaba de acuerdo. Se ha perdido una legislatura, y, lo que es peor, es un caso claro de malversación política y despilfarro público".

Algo que ha fundamentado en que, además de la propia inversión de 18 millones, "hay que sumar los costes de mantenimiento, mientras seguimos con la actual estación en marcha, un servicio de cuyo uso futuro solo sabemos que una parte del Gobierno municipal quiere hacer una piscina", frente a lo que ha plantado que "urge conocer su destino".

A ello ha sumado como "lo más doloroso para nosotros, lo que nos da más tristeza, es la impunidad y arrogancia del Gobierno de Hermoso de Mendoza, que da todo la callada por respuesta y que sigue, mientras tanto, acumulando incumplimientos, diciendo primero que la nueva estación iba a abrir en 2021, que no se hizo, y ahora dicen que en el segundo semestre de este año".

Escobar, en este sentido, ha advertido que "en el Presupuesto municipal para 2022 no hay ninuna sola partida para la gestión de la nueva estación de autobuses", por lo que ha deducido que "no hay voluntado política; no se sabe si la gestión va a ser directa por parte municipal o indirecta mediante una concesionaria, y ya se tenía que estar en ello".

"A cambio -ha criticado- sin saber nada de este tema, se propone un reglamento que debería ser lo último. Un reglamento que, además, nos parace incompleto. Por eso planteamos alegaciones para una estación que debería ser de vanguardia, porque observamos deficiencias en accesibilidad, gestión o mejor trato a los viajeros".

Por último, el portavoz 'popular' se ha preguntado la razón de que el equipo de Gobierno municipal no haya presentado la nueva estación a los Fondos Next Generation "cuando es un proyecto que podía cumplir todos los requisitos de movilidad, accesibilidad o tecnonología, no se presenta a estos Fondos UE ni hay partida presupuestaria, todo son incógnitas, de modo que mucho nos tememos que no lo vamos a ver en esta legislatura".

En cuanto a las alegaciones del PP al Reglamento, el concejal Ángel Sáinz Yangüela ha recalcado que "cuando las prioridades debería ser otras, es sorprendente encontrarnos con este Reglamento, que, además, es manifiestamente mejorable".

Ha criticado, igualmente, que "se puso el texto a exposición pública sin comunicarlo ni a los Grupos ni a los medios de comunicación", de modo que solo se ha recibido un escrito del concesionario de la actual estación "que ni siquiera han respondido".

Con todo, como la norma debe ir a pleno, "hemos planteado una serie de alegaciones, que tienen que ver, en primer lugar, con la accesibilidad universal, en lo que planteamos un protocolo para asistencia a viajeros con cualquier tipo de discapacidad; con la gestión, para garantizar enlaces, para que se visualice que es un servicio público".

En este mismo ámbito, el PP propone, además, "que un porcentaje de los billetes se reserve para su venta en ventanilla media hora antes de cada salida, o que los datos de los viajeros, viajes, itinerarios, tarifas y otros se incluyan dentro de la Plataforma Smart Logroño, lo mismo que se hace con los datos del servicio de transporte urbano".

El tercer bloque de alegaciones lo constituyen "defectos de forma, errores u omisiones", como, por ejemplo, que se aclara cuando se habla de dirección, gerencia o jefatura de servicio. Para Sáinz, "uno de los mayores errores de este Reglamento, además, es que se podía haber madurado más y haber contado con más entidades, como el CERMI, pero, una vez más, les asusta o les molesta la participación".

"Para nosotros, no es un mero trámite, es una norma que tiene que ser tomada muy en serio. Pero no hay prisa para aprobarla, quedan aún meses para llegar a ello, por lo que habría primero que centrarse en otras cosas, como en su apertura definitiva o en la mejora de sus accesos desde el paralizado Nudo de Vara de Rey", ha concluido el concejal del PP.