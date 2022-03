El PP critica que el Gobierno de Logroño sigue sin dar respuestas sobre la nefasta gestión del contrato de zonas verdes

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Logroño ha señalado que "el Ejecutivo local se ha negado a dar respuestas claras sobre la gestión realizada respecto al contrato de mantenimiento de zonas verdes y mobiliario urbano, uno de los más importantes del Consistorio".

Como señala el PP en una nota, ayer se celebró una comisión extraordinaria solicitada por el Grupo Popular. "El oscurantismo y la falta de transparencia en las respuestas fue la tónica general en la actitud del concejal adscrito al área", dicen.

Los populares consideran que "durante el transcurso de la comisión lo único que quedó patente fue que desde el inicio de la Legislatura este pliego ha sido sometido al continuo cambio de criterio político lo que ha conllevado un retraso inaceptable que va a suponer que se pierda todo un mandato municipal sin que el nuevo contrato se ponga en marcha".

Así, en el propio informe que acompaña el acuerdo de desistimiento del contrato recoge que "el pliego de prescripciones técnicas ha sufrido muchas correcciones y modificaciones desde que se redactó originalmente hace dos años".

"Se trata -afirman- de uno de los grandes fracasos en la gestión municipal de esta legislatura del Gobierno socialista". En este sentido, desde el Grupo Popular señalan las posibles diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos a la hora de adoptar decisiones en un área como la medio ambiental. "Una alianza de Gobierno que está perjudicando a los vecinos de la ciudad y a la situación de nuestras zonas verdes", aseguran.

Tal y como ayer manifestaron los populares en la comisión, "este inaceptable retraso está hurtando la posibilidad de oferta pública a muchas empresas y de que se incluyan mejoras en el contrato que mejoren la calidad e imagen de las zonas verdes de la ciudad, jardines y mobiliario urbano".

Recordar que "ha sido el propio Ayuntamiento el que antes de que el Tribunal administrativo central de recursos contractuales se pronuncie, tras el recurso presentado por la patronal nacional del sector, ha decidido desistir y paralizar todo el procedimiento".

En la comisión extraordinaria celebrada ayer los responsables del Ejecutivo local "no respondieron a cuestiones muy concretas planteadas por el Grupo Municipal Popular".

"No respondieron a los motivos de los continuos retrasos y cambios en el pliego, recordando que el 7 de agosto de 2019 se anuncia un nuevo pliego para el Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes, el 20 de abril de 2020 se presenta públicamente un pliego que finalmente no se aprobó y no es hasta el 30 de diciembre de 2021 cuando se aprueba el pliego del que ahora se ha desistido", detallan.

Asimismo, "el concejal adscrito al área fue incapaz o no quiso detallar los motivos que ocasionaron los cambios y modificaciones durante estos tres años".

"Otra de las importantes cuestiones que se quedaron sin respuesta fue cambio de criterio del Ejecutivo local que en un documento recogía la estimación del recurso de la patronal ASEJA pero que finalmente no lo incluye en el fundamento del acuerdo de desistimiento", concluyen.