El PP critica la "inacción" y la "mala gestión" del Gobierno local "retrasando" la licitación de Puente Mantible

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha "lamentado" y "denunciado" este lunes que "el retraso del Gobierno local en la licitación del contrato de intervención en Puente Mantible haya ocasionado su derrumbe".

Como dicen los 'populares' en una nota, "la parálisis en la gestión y la inacción del Ejecutivo local están teniendo un alto coste para la ciudad, en esta ocasión la pérdida de nuestro patrimonio histórico un puente declarado Bien de Interés Cultural en 1982".

En este sentido, han recordado que "desde febrero de 2019 se conocía el estado crítico en el que se encontraba el arco del puente y una de las pilas".

"Conclusiones -añaden- de un estudio encargado por la anterior Corporación que preveía contar con un proyecto de intervención a finales de ese mismo año y posteriormente intervenir de manera urgente con la colaboración del Gobierno de La Rioja".

En sus palabras, "lamentablemente esta actuación fue paralizada por Hermoso de Mendoza a su llegada a la Alcaldía de la ciudad, se repitió el estudio subacuático y se fueron produciendo diferentes anuncios que no se han ido materializando".

En este sentido, se recalca desde el Grupo Popular que "en 2020 no se ejecutó ni un solo euro del presupuesto de consolidación y hasta enero de este año no ha sido licitada la intervención", al tiempo que inciden en que "esta intervención no se veía afectada por las paralizaciones del Estado de Alarma por lo que se han perdido unos meses claves".

Los 'populares' critican "el afán del Gobierno local por paralizar cualquier proyecto procedente del anterior Ejecutivo ocasionando graves perjuicios y costes para la ciudad".

Recuerdan, por último, desde la formación que "en noviembre de 2020 se solicitó al Gobierno local una actuación de urgencia que podía acometerse puesto que el bien protegido corría riesgo" y que "a lo largo de la legislatura se ha ido solicitando información sobre Puente Mantible en las diferentes comisiones informativas".