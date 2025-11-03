El PP critica que los socialistas anteponen "el seguidismo a Sánchez" a la defensa de los riojanos en dependencia

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que el PSOE de La Rioja "ha desaprovechado una oportunidad inmejorable para sumarse hoy a la legítima demanda liderada por el presidente Gonzalo Capellán para que el Gobierno central cumpla la Ley de Dependencia y cofinancie al 50% la atención a la dependencia en nuestra región, como sí hace en otras comunidades, en lugar de un porcentaje que apenas ronda el 15%".

En lugar de eso, "ha preferido tratar de generar una alarma social sin ningún fundamento y utilizar de manera partidista las necesidades de las personas dependientes".

Como recuerdan los 'populares', La Rioja ha aportado durante los últimos siete años casi 485 millones de euros a la financiación de la dependencia, "mientras que el Estado solo ha destinado 112 millones a este fin, con el silencio cómplice del PSOE riojano, cuyos dirigentes una vez más anteponen un bochornoso seguidismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la defensa de los intereses de La Rioja y los riojanos".

"La desmemoriada diputada Somalo, cuya gestión al frente de la consejería de Salud será recordada por disparar hasta lo inasumible las listas de espera y poner en riesgo la prestación de servicios básicos como las Urgencias hospitalarias, tal y como denunciaron los propios profesionales sanitarios, ha omitido este lunes apuntar que La Rioja es la tercera comunidad autónoma con menos lista de espera en dependencia de toda España, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030".

Y con respecto al tiempo medio de gestión desde la solicitud a la resolución de prestación, el PP explica que La Rioja se encuentra en un tiempo medio de gestión de solicitudes de 224 días, muy por debajo de la media nacional, situada en 338 días.

A este respecto, desde esta formación política "aplaudimos el esfuerzo del ejecutivo regional por garantizar la atención de todas las personas en situación de dependencia mediante un sistema de atención integral y la promoción de la inclusión social de las personas mayores y con discapacidad".

"Somalo, como otros representantes socialistas, miente cuando trata de sembrar una alarma injustificada sobre la gestión de los fondos europeos. El Gobierno regional no ha devuelto ninguno de los fondos a los que hoy ha aludido la diputada socialista".

Con ello, prosiguen, "el PSOE podrá repetir la misma mentira mil veces, pero no la convertirá en realidad. Lo que sí es real es la apuesta y el compromiso de este partido con la atención a las personas dependientes, como evidencian los presupuestos de La Rioja año tras año".

Así, en 2026, para atender mejor la dependencia, discapacidad y mayores, la cifra se eleva hasta los 106 millones, que posibilitarán 200 nuevas plazas de residencias; la construcción, equipamiento y reforma de centros en varias localidades; el histórico aumento de la cofinanciación por plaza tanto en residencias como en centros de día; el incremento de la ayuda a domicilio o la ampliación de la teleasistencia domiciliaria, entre otras.

"Si por algo se caracteriza el Gobierno de Capellán en materia de dependencia es por seguir manteniendo un firme compromiso con la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia. Y uno de los pilares fundamentales de este compromiso es el incremento de las plazas públicas en la región, que la ha convertido en una de las seis comunidades autónomas que están por encima de la ratio de cinco plazas por cada cien mayores de 65 años", finalizan en su comunicado de prensa.