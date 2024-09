El PP defiende que Educación "no puede ofertar más plazas" de FP "por espacio físico y número de docentes"

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha defendido que la Consejería de Educación "no puede ofertar más plazas" de Formación Profesional "por dimensión, espacio físico disponible, número de centros y docentes puesto que en 2023 ya se aceptaron 1.800 plazas para implementarse en un periodo de dos años".

En nota de prensa tras las críticas por el rechazo de fondos estatales para aumentar las plazas de FP, el PP ha señalado que "un gobierno responsable nunca comprometerá la calidad educativa que se presta".

Ha considerado que "la ampliación de su oferta con once nuevos ciclos y cinco nuevos cursos de especialización, el récord de alumnos con casi 9.000 matriculados o su incorporación a las prácticas desde el primer curso evidencian el innegable compromiso del Ejecutivo del PP con la Formación Profesional".

"En ámbitos tan sensibles como la Educación, el PP siempre va a primar la responsabilidad a la habitual demagogia socialista", ha resaltado.

"En respuesta a las últimas manifestaciones de dirigentes socialistas, esta formación política recuerda que la responsabilidad ha llevado al Gobierno de La Rioja a no aceptar más fondos europeos", ha explicado.

Ha añadido que "lo ha hecho apoyándose en un argumento coherente y de sentido común: la propia dimensión de nuestra Comunidad, la demanda de plazas, el espacio físico disponible, el número de centros y también de docentes impide asumir esas nuevas plazas en esas condiciones".

Para el PP, "aprovechar esta situación para atacar al Ejecutivo de Gonzalo Capellán evidencia la falta de criterio y de proyecto del PSOE y su habitual demagogia".

Ha resaltado que "el compromiso innegable del Gobierno de Gonzalo Capellán con la Formación Profesional se evidencia con hechos, algo que no hizo el anterior Ejecutivo socialista".

Así, ha dicho, este curso 2024/2025 recién iniciado arranca en FP con la oferta de once nuevos ciclos y cinco nuevos cursos de especialización, el récord de alumnos con casi 9.000 matriculados o su incorporación a las prácticas desde el primer curso.

"Un Gobierno responsable nunca comprometerá la calidad educativa que se presta en La Rioja, en este sentido cabe recordar que en 2023 se aceptaron 1.800 plazas para implementarse en un periodo de dos años, tarea en la que trabaja este Ejecutivo", ha indicado.

Ha criticado el "desafortunado oportunismo del PSOE" que, ha dicho, "olvida que entre 2021 y 2023, La Rioja asumió 800, 730 y 1.800 nuevas plazas, respectivamente, triplicando la proporción correspondiente a la media nacional".

"Este Ejecutivo asumió el reto a partir de una correcta planificación y del incuestionable compromiso tanto de los centros como del propio personal docente", ha afirmado.

Los 'populares' han señalado que "La Rioja no es la única comunidad autónoma que ha decidido no aceptar estos fondos con criterios igual de coherentes, no se trata de mera política como pretende el PSOE sino de prestar de manera correcta un servicio esencial".

Para el Partido Popular, "la Educación es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la acción del Gobierno de Gonzalo Capellán".

Como ejemplos ha citado "mejora de ratios en ESO y Bachillerato, aumento de las becas, mejora del bono infantil, mejora en el ámbito de la convivencia y la autonomía de los centros, los anuncios de matrícula gratuita para los alumnos riojanos en el primer curso de la UR o el mayor esfuerzo presupuestario en Educación registrado nunca en La Rioja: 430 millones de euros consignados en los presupuestos de 2025".

"Hechos que demuestran el compromiso en este ámbito y que dejan en evidencia al PSOE", ha aseverado.