El PP dice que "el alcalde ha hecho un discurso y propuesta de ciudad realista" en su discurso del Debate de la Ciudad

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño Miguel Sainz, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025 - JPEG-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha afirmado este lunes que "el alcalde Conrado Escobar ha hecho un discurso y una propuesta de ciudad realista, partiendo de los años de intenso trabajo que van dejando su huella en esta nuestra ciudad".

Así lo ha dicho en su primera valoración tras la intervención del regidor municipal en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se ha desarrollado esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento, y a la que, en general, ha dicho que "desde el Grupo Popular, hacemos una valoración positiva".

"Creo -ha insistido- que el alcalde ha hecho un discurso y una propuesta de ciudad realista, partiendo de los años de intenso trabajo que van dejando su huella en esta nuestra ciudad. Logroño ahora mismo es una ciudad en marcha y a un ritmo ágil y, yo diría, muy prometedor".

De este modo, a su juicio, "el alcalde ha desgranado un montón de proyectos que estaban bloqueados en toda la Legislatura y que ahora mismo están en marcha; y además ha anunciado un ramillete de nuevos proyectos, nuevos e ilusionantes proyectos y medidas que se van a poner en marcha estos próximos meses".

Entre todos ellos, Sáinz ha querido destacar que "el alcalde de Logroño y su equipo de Gobierno están haciendo un planteamiento de ciudad, en ningún caso cortoplacista, sino todo lo contrario, nuestro plan supera esta Legislatura y es un plan de Corporación y es un plan de ciudad".

En este sentido, ha apuntado que Escobar "ha mencionado estrategias como Logroño 2050, como la Agenda Urbana, como Ciudad Circular, o como Logroño 1521, que son estrategias que van más allá de estos dos o tres años y son de ciudad".

"Y me parece muy importante que hoy pongamos el énfasis en esto, en que ciudad la hacemos todo, la hace este equipo de Gobierno del Partido Popular y los grupos de la oposición. Estamos todos llamados a buscar el máximo consenso en torno a esos cuatro ejes que el alcalde ha descrito, esas cuatro estrategias que van a marcar nuestro futuro más cercano, prometedor desde el consenso y desde el diálogo en la calle", ha dicho.

Y si bien ha señalado que "el alcalde ha reconocido que podemos cometer errores y seguramente los cometeremos, también hay que decir que el ritmo que llevamos es francamente alto, somos ambiciosos y tenemos un proyecto realista y de futuro para la ciudad".

Se ha detenido especialmente en varios aspectos del discurso del primer edil logroñés, como la movilidad "en un momento en el que el autobús urbano va en alza; y en un momento en el que Bicilog, con un sistema cambiado por este equipo de Gobierno, ha superado su récord propio de usuarios en el mes de septiembre, y en el que queel alcalde ha anunciado nuevas estaciones".

En vivienda, ha subrayado que "esta ciudad no tenía un plan de vivienda serio y en marcha desde hace muchísimos años", criticando que "por supuesto, ni que decir tiene que las viviendas del PSOE ni las hemos visto, ninguna de ellas, ni en Comandancia ni en ninguna parte de la ciudad de Logroño".

"Hoy hay en Logroño -ha asegurado por contra- 400 viviendas en funcionamiento. Y el alcalde ha anunciado tres nuevas parcelas por alquiler protegido que empezaremos por Varea para poner en marcha. Y Ramblasque, 900 viviendas. Creo que esto es muy importante. Vivienda, en estos momentos es un problema social de primer nivel y tenemos una respuesta para todo ello".

La seguridad, con el anuncio de la puesta en marcha de las nuevas 50 cámaras con tecnología de inteligencia artificial, "que nos van a permitir controlar espacios urbanos y garantizar por ejemplo en lugares como el Casco Histórico unos mayores niveles de comodidad, de salubridad y de habitabilidad, es también francamente importante".

Y ha citado Miguel Sáinz para terminar el desarrollo del Plan General "que está de nuevo en marcha y con 24 PERIs en funcionamiento, que habían dormido el sueño de los justos durante varios años".

"Creo que el balance en general es un balance realista, positivo, optimista. La ciudad está en marcha en todas las facetas, en todos los diferentes escenarios que tenemos como retos y no en solo uno. Estamos avanzando en todos los aspectos, en todos los sentidos, con un ritmo uniforme, con proyectos que esperamos sean de consenso y que cambien esta ciudad a presente y futuro", ha finalizado el portavoz 'popular'.