El PP dice que el 'Centide' consolida un espacio "real, dimensionado y vanguardista" para el sector del embalaje

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Tecnologías del Envase, CENTIDE, "va a consolidar en Calahorra un espacio bien dimensionado, vanguardista e innovador para el estratégico sector del embalaje, que factura más de 40.000 millones de euros en España", ha afirmado el PP en una nota de prensa.

Han asegurado que el Gobierno regional del Partido Popular "supo reconducir a tiempo el desproporcionado e inconcreto proyecto del anterior Ejecutivo socialista, que fue incapaz de materializar absolutamente nada en Calahorra, salvo crear una fundación más, innecesaria como se ha demostrado, y radicarla en Logroño".

El Gobierno de La Rioja "lidera ahora un proyecto real, ya en funcionamiento y dando sus frutos, de colaboración entre administraciones que está desarrollando proyectos para las empresas del sector, creciendo en espacios y personal", han añadido. De ahí la inversión de 10,9 millones de euros proyectada por el Gobierno riojano para asentar la sede definitiva en Calahorra de un centro especializado y muy técnico relacionado con la investigación y la innovación.

La futura sede ubicada en el polígono industrial de El Recuenco, "que estará plenamente operativa en 2027, no solo va a materializar otro compromiso del Partido Popular, sino que afianzará una fructífera actividad iniciada paulatinamente desde mediados de 2024 en Calahorra y que, a día de hoy, cuenta ya con dos laboratorios, un taller de fabricación de envases y una planta piloto de selección, única en España, gracias a la actividad desarrollada por una plantilla de 7 profesionales, a la que en noviembre se incorporarán dos nuevos técnicos de laboratorio", ha destacado el PP.

El CENTIDE "será un espacio de vanguardia para la investigación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras que minimicen el impacto ambiental". De hecho, "ya ha desarrollado más de 25 servicios y estudios para empresas destacadas del sector, participa en varios proyectos de I+D, tanto de financiación regional como europea, y colabora con entidades como la Universidad de La Rioja o Ecoembes, con quien ha puesto en marcha el Observatorio del Envase de Futuro para que las empresas puedan conocer todas las novedades y tendencias en materia de envases sostenibles e innovadores".

"Entendemos que al PSOE le moleste ver en marcha y materializado un renovado proyecto, bien definido y que se aleja de idea vacía de una ciudad en apariencia faraónica, pero únicamente cimentada en unas infografías rodeadas de humo, que fueron absolutamente incapaces de poner nunca en marcha, ni de plasmar nada tangible en Calahorra", han añadido. Ciudad de la que el PSOE renegó, "llevándose una Fundación, su personal y supuestos proyectos fuera de Calahorra", han asegurado los 'populares'.

En cambio, el Gobierno de Gonzalo Capellán ha trabajado "intensamente para definir un proyecto en el ámbito de la innovación, la reciclabilidad, la reutilización y la investigación en los materiales del embalaje que den soluciones al sector en la senda de futuro que exige unos envases que contribuyan al cuidado medioambiental".

"Con esa visión clara y centrada en la gestión eficaz y realista, ha sido capaz de ofrecer al equipo técnico multidisciplinar espacios, infraestructuras y el equipamiento necesario, para que CENTIDE sea una realidad y un referente de vanguardia para la investigación en este sector tan importante para la economía riojana", ha concluido el PP.