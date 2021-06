El PP dice que los indultos "humillan" a los constitucionalistas y Calvo le pide hacer política con "neuronas"

La 'popular' ve "necesidad" en el 'perdón' a los presos del procés y la vicepresidenta presume de haber "abrochado" Cataluña a España

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "humillado" a los catalanes constitucionalistas y del resto de España con su decisión de indultar a los condenados por el proceso independentista catalán, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, le ha pedido salir de la Plaza de Colón y no hacer política "con las tripas", sino con "neuronas".

Gamarra ha iniciado su duelo con Calvo en el Pleno del Congreso recordándole algunas frases que ha pronunciado en los últimos tiempos contra los intentos de los independentistas catalanes de romper la unidad de España y contra la excarcelación de los presos para echar en cara a la vicepresidenta sus "engaños". "La hemeroteca de los engaños del Gobierno podría llenar la Biblioteca de Alejandría", ha comentado.

Y, a partir de ahí, le ha preguntado cuáles son los motivos reales de la concesión de los indultos a los presos del procés, sobre todo después de que el presidente catalán, Pere Aragonés, apuntara este martes que los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 salen "con voluntad reforzar para construir la República catalana" y subrayara "es la hora de la amnistía y el referéndum acordado".

TODO POR SEGUIR EN MONCLOA

"Los indultos son la prueba más clara de la injusticia, la inequidad y el aprovechamiento personal para seguir a toda costa en La Moncloa", ha denunciado Gamarra, antes de acusar al Gobierno de haber "humillado" con esta medida de gracia a los constitucionalistas ante "necesidad" de mantenerse en el poder.

Frente a esto, Calvo ha comenzado recalcando al PP que los motivos reales de los indultos están "por primer vez" motivados, razonados y fundamentados en los expedientes que tramitó este martes el Consejo de Ministros.

Y, a renglón seguido, la 'número dos' del Gobierno ha recriminado a los 'populares' que sigan en "bucle" con el discurso de la ultraderecha, sin ofrecer "ninguna salida" a Cataluña, al igual que no ofrece "nada" al resto de España "que no sea bronca continua". "Si no tuvieran que hablar de los indultos, ¿de qué hablarían?", ha preguntado a la bancada 'popular'.

Tras dejar claro que el Gobierno "no pone en solfa" el trabajo realizado por el Tribunal Supremo, Calvo ha acusado al primer partido de la oposición de haber "fabricado" en el pasado independentistas "por minutos", y ha presumido de que el Gobierno de coalición está "abrochando" Cataluña a España. "Se llama política, se llaman neuronas", ha proclamado.