PP dice que la "nefasta gestión" de Policía Local afecta servicio de protección de mujeres en riesgo de violencia género

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado, a través de una nota de prensa, que "continúan los problemas derivados de la mala gestión de Policía Local por parte de la concejala competente, Eva Tobías".

Por un lado, los populares han alertado de que "no se están cubriendo algunos de los turnos del servicio de vigilancia y acompañamiento a las mujeres en riesgo de violencia de género. Una situación que se produjo el pasado 4 de abril en el turno de noche y que volverá a repetirse durante los próximos días".

El Grupo Popular ha señalado que "es una situación muy preocupante y exige al Gobierno socialista que adopte de manera inmediata medidas para garantizar a estas mujeres la protección necesaria".

Además han explicado que "siguen sin solucionarse definitivamente los problemas de personal del Centro de Coordinación Operativa de Policía Local puesto que el servicio se está prestando sin un operador profesional". Esto supone que "se atienden las llamadas por parte de un agente destinado al servicio pero este no puede movilizar recursos sanitarios, psicosociales u otros. Sin un agente especializado desde la sala no se puede conocer el posicionamiento de los agentes en la calle y estos no pueden acceder a las bases de datos".

Los populares han recordado que durante el fin de semana del 19 de marzo el servicio del Centro de Coordinación Operativa de Policía Local "estuvo sin atención telefónica y sin operadores el sábado y el domingo por la mañana".

Tanto desde el Grupo Popular como desde las organizaciones sindicales "se denunció esta situación que además ya se había advertido previamente que se iba a producir por parte de los representantes sindicales en diversas ocasiones".

Un mes después, el Gobierno socialista "sigue sin resolver la situación del Centro de Coordinación donde se reciben las llamadas de emergencia de los ciudadanos, se coordinan recursos con SOS Rioja (bomberos, servicios sanitarios, limpieza...) y se ofrece apoyo e información a los agentes policiales en las intervenciones que deben realizar". Además, el CECOP "es un plus de seguridad para los agentes así como para la gestión de una emergencia relevante, ya que conocen en todo momento el posicionamiento de los vehículos y de los agentes".

Desde el Grupo Popular reiteran que durante esta Legislatura "se ha demostrado la incapacidad de gestión de la Policía Local por parte de la concejala responsable, Eva Tobías". Reiteran que el alcalde "debe tomar las medidas oportunas puesto que la concejala es incapaz de gestionar un servicio clave para la seguridad ciudadana".

Así han explicado que probó los radares nuevos en vehículos destinados a la protección de mujeres en riesgo de violencia de género, no promovió la reposición de los vehículos de policía de manera que durante varios meses no hubo suficientes, rotuló los vehículos policiales "en contra de la Orden del Gobierno de La Rioja y es incapaz de sumarse a las campañas nacionales antidrogas por falta de material". El pasado jueves, 7 a de abril, jornada de la visita de Su Majestad La Reina a Logroño, "no había ningún mando de Policía Local trabajando".