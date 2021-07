El PP exige a Hermoso de Mendoza explicaciones sobre el descarte de Logroño a Ciudad Verde Europea 2023

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado este miércoles al alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza, "que explique a los vecinos de la ciudad los motivos por los que Logroño ha quedado descartada de la candidatura 'Ciudad Verde Europea 2023'".

Los 'populares' solicitarán el informe remitido evaluando la candidatura y pedirán al Gobierno local "las explicaciones oportunas sobre el coste económico que ha tenido la candidatura para la ciudad teniendo en cuenta que programas como el de 'Calles Abiertas' está vinculado a la iniciativa".

Desde el Grupo Popular entienden que "tras dos años en los que el Gobierno local ha marcado en su agenda política como objetivo prioritario la obtención de este reconocimiento no es entendible que ahora solo publique una escueta nota de prensa comunicando el descarte".

"Durante estos dos años el Gobierno socialista ha priorizado la gestión de esta candidatura dejando al margen proyectos importantes para los vecinos como el desarrollo económico de la ciudad, la vivienda, la educación, la salud... Necesidades reales de la ciudad que demandan los vecinos", afirman desde el PP.

Los 'populares' critican "la absoluta opacidad del proceso de la candidatura y consideran esencial conocer las conclusiones del informe emitido por los evaluadores para establecer las iniciativas futuras que en este ámbito deben acometerse en la ciudad".

Reclaman además al alcalde que "se centre en políticas medioambientales municipales que durante estos dos años han estado paralizadas como un mejor mantenimiento y conversación de nuestros parques y jardines (contrato sin licitar durante dos años) o el impulso de campañas de concienciación y sensibilización".

Consideran que "durante este periodo, Hermoso de Mendoza ha paralizado las ordenanzas municipales de Movilidad, no se ha convocado ni una sola reunión tras la declaración de emergencia climática y el Plan de Adaptación al Cambio climático está en un cajón, no se ha puesto en marcha la recogida de residuos en el Casco Antiguo, sigue sin revisarse el mapa de ruidos y no se ha realizado ninguna mejora en alumbrado y/o eficiencia energética".

Los 'populares' señalan también, por último, otras políticas municipales que tienen una relación directa con la sostenibilidad ambiental y que también han sido paralizadas como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Reglamento de Transporte Urbano.