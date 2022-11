El PP lamenta el "despropósito" en las obras de las Cien Tiendas que se van a prolongar "hasta octubre de 2023"

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Despropósito" que "se le ha ido de las manos" al Gobierno local del PSOE de Logroño. Así ha definido este martes el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento logroñes, Conrado Escobar, el desarrollo de la ejecución de las obras de la zona de Cien Tiendas, que, en sus palabras "es un auténtico fracaso de gestión de Hermoso de Mendoza".

En una comparecencia ante los medios en una de las zonas de las obras, en la confluencia de las calles Juan XXIII y Doctores Castroviejo, Escobar, acompañado por el edil de su Grupo Pablo Santaolalla, ha asegurado que el Ejecutivo municipal "ha naufragado en la gestión de una obra que debía haber acabado a mediados de enero pero que ahora sabemos que se va a prolongar hasta octubre de 2023".

De este modo, ha reseñado que "ha pasado de seis meses de plazo de ejecución inicial a 16 meses, es decir, que casi se triplica la previsión realizada". Una ampliación "justificada en temas como la guerra de Ucrania o las ayudas al volcán de La Palma" que aparece en la petición de aumento de plazo de las obras que se ha remitido al Ministerio -algo necesario debido a la financiación con fondos UE-.

Advierten además que esta nueva previsión seguramente tampoco se cumplirá porque el calendario sobre el que se ha trabajado tampoco se está cumpliendo, es casi imposible que las zonas que ahora mismo están en obras (Doctores Castroviejo, Calvo Sotelo y Juan XXIII) se terminen para el 11 de enero.

"Las obras están siendo una sucesión de disparates, retrasos, desorganización, problemas de accesibilidad, reclamaciones, quejas de seguridad y salubridad. Se suceden los tropiezos, la accesibilidad no está garantizada, las quejas y reclamaciones se van sucediendo en el Ayuntamiento", ha subrayado Escobar.

Por eso, en palabras del portavoz del PP, "alguien tiene que responsabilizarse de todo esto, no es de recibo que una intervención de cuatro millones de euros de fondos UE se esté ejecutando así, y sin la certeza, además, de que se vaya a concluir a tiempo".

Es objetivamente "una mala gestión" y "una pésima ejecución" de la obra, los que, ha añadido, "está teniendo consecuencias negativas para el comercio de la zona y problemas constantes para los vecinos". El último, como ha desvelado, el corte de un tubo que ha dejado sin calefacción y agua caliente a dos portales de la calle Doctores Castroviejo.

Frente a esta situación, desde el Grupo Municipal Popular se ha iniciado "una campaña de difusión en la que se recogen los problemas de ejecución y las quejas vecinales y de comerciantes".

Una iniciativa que comienza reclamando "información constante y detallada, urge aplicar el sentido común en estas obras, que se informe a los vecinos y a los comerciantes de qué grado de ejecución se lleva y qué novedades se van sucendiendo día a día".

En segundo lugar, se plantea planificar "una ejecución por fases, de manera que no se inicie una nueva hasta que otra no esté finalizada, porque lo que no puede ser es que se aborden las obras en varios lugares a la vez y no se acabe en ninguno". Y, en tercer lugar, "es implanteable que a comerciantes y vecinos se les cobre la fiscalidad, que se aplique la fiscalidad cero a quienes están sufriendo la obra".

"Por último -ha recalcado Escobar- reclamamos que se ofrezcan explicaciones y responsabilidades, que alguien dé la cara. Esta obra tiene una titularidad, que es del Ayuntamiento, y debe ser el Gobierno local quien se responsabilice. Le pedimos a Hermoso de Mendoza menos microrelatos y campañitas personales y más dar la cara a quién exige una respuesta municipal que no se está dando".