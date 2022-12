El PP lamenta que hoy "tenemos menos democracia y más pobreza" pero afirma que "2023 será la despedida de Andreu"

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha afirmado que la legislatura del Gobierno de La Rioja (liderada por el PSOE) ha sido "un fracaso político, económico y social" y "la única responsable es Concha Andreu". Además -ha lamentado- "tenemos menos democracia, más pobreza y peores servicios públicos" pero "2023 será el año de la despedida de Andreu".

Domínguez ha realizado un balance del año 2022 en nuestra comunidad autónoma criticando, a su vez, que "no sabemos nada de Andreu que no ha querido hacer ni un repaso de este año que termina mañana". Así, indica, "la presidenta no tiene nada bueno que ofrecer a los riojanos sobre su gestión tampoco en estos últimos 365 días del año".

A modo de balance, el secretario general ha asegurado que "los riojanos recordarán esta legislatura como la peor de los últimos 40 años de historia de la comunidad autónoma, y 2023 será el año de la despedida de Andreu porque el PP ha demostrado que es el único capacitado para devolver a los riojanos su posición de liderazgo".

ANDREU, "LA PRIMERA SANCHISTA"

A juicio de Domínguez "a los riojanos les va peor ahora que en 2019, tenemos menos democracia y si Sánchez debilita las instituciones en España, Andreu, como primera Sanchista, hace lo propio con las instituciones riojanas".

En este punto, ha indicado, gobierna "entregada a una tránsfuga -en referencia a la diputada Raquel Romero expulsada de Podemos- que se ha gastado 25 millones de euros de los riojanos solo para que Andreu siga siendo presidenta".

Pero como le ha recordado a la presidenta riojana "apoyarse en el transfuguismo para seguir en el poder debilita la credibilidad de las instituciones democráticas".

También ha criticado "la deriva autoritaria del Parlamento de La Rioja" en donde se demuestra de nuevo que "igual que a Sánchez a Andreu no le importa la calidad de la democracia".

"TENEMOS MÁS POBREZA QUE NUNCA"

Desde el punto de vista económico, "los riojanos viven ahora mucho peor que en 2019, a pesar de que el PSOE y su acuerdo de gobierno era acabar con la pobreza en La Rioja está sucediendo todo lo contrario. Tres años después ha pasado lo que pasa siempre con sus políticas, tenemos más pobreza que nunca, la pobreza severa alcanza a 23.000 riojanos y la tasa de pobreza en La Rioja ha subido un 40 por ciento".

"El riesgo de pobreza alcanza a 68.000 personas en La Rioja, todo ello desquebraja la intención del Gobierno, llegaron para acabar con la pobreza y la multiplican".

Además, "crecemos menos de la mitad de España, los precios siguen desbocados y la gente está cada vez más empobrecida".

"MALOS DATOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

También "malos datos" en servicios públicos porque "tenemos los peores de la historia en sanidad, educación y servicio sociales". Para la sanidad riojana, ha dicho, "ha sido un año nefasto y caótico, con falta de profesionales, urgencias colapsadas, demoras de más de una semana para pedir cita... estamos a la cabeza de España en lista de espera quirúrgica".

Además, "tenemos la peor educación de la historia de La Rioja, hemos perdido calidad en el sistema educativo y el inicio del año educativo 22-23 ha sido el más caótico que se recuerda".

Por otra parte, los agricultores y ganaderos recordarán este año "como uno de los peores de la historia de nuestra democracia reciente, el Gobierno no ha solucionado sus problemas si no que se los empeoran y lo peor no defiende la unidad y unicidad de la DOCa Rioja".

"LA RIOJA MERECE MÁS"

Por tanto, ha finalizado, "tenemos menos democracia, más pobreza y peores servicios públicos". Ante ello, ha dicho, "La Rioja merece más. Merece ilusión, fuerza y determinación que es la que representa el PP que, en tan solo cinco meses y de la mano de nuestro candidato Gonzalo Capellán, volverá a ganar la confianza de los riojanos".