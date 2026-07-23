PP lamenta que el PSOE "agite el falso desmantelamiento" del hospital de Calahorra cada vez que "anunciamos refuerzos"

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

"No falla. Cada vez que el Gobierno regional del PP anuncia refuerzos, mejoras o ampliaciones para el Hospital Universitario de Calahorra, el PSOE responde agitando públicamente su falso desmantelamiento con fines exclusivamente partidistas", así responden los 'populares' a la rueda de prensa dada esta mañana por los socialistas criticando la gestión de dicho hospital.

Así ha sido desde el principio de la actual legislatura "y mucho nos tememos que así seguirá siendo hasta la próxima cita electoral".

Prueba de ello es que al anuncio hecho ayer por la Consejería de Salud que confirma la incorporación de 25 nuevos profesionales para seguir reforzando su cartera de servicios y continuar garantizando a los pacientes de La Rioja Baja una atención cercana y de calidad, "le ha seguido hoy la comparecencia pública de un diputado regional socialista que casi ha rozado el esperpento".

"Una vez más, la tremenda irresponsabilidad de González de Legarra le ha llevado a mentir descaradamente y a quedar en evidencia ante los riojanos, recurriendo a sus reiterativos y siempre falaces argumentos que en absoluto consiguen rebatir la incontestable realidad: la firme consolidación y el continuo fortalecimiento del Hospital Universitario de Calahorra".

"El centro cuenta con una directora y un subdirector desde hace mucho tiempo. El representante socialista falsea las cifras referidas al presupuesto del centro, ya que para el mes de mayo se había invertido un 37% de la cuantía global asignada al hospital, muy por encima de lo que el PSOE le dedicaba para todo un año".

Y también "miente sin ningún tipo de pudor cuando habla de las nuevas incorporaciones, puesto que todos excepto uno lo han hecho como plantilla del Hospital Universitario de Calahorra, integrados totalmente en sus servicios clínicos".

Además han sido los propios profesionales, de acuerdo con sus Jefes de Servicio, los que han decidido dónde desempeñar su labor, que en buena parte tendrá total continuidad en el Hospital y con sus pacientes.

"Para tranquilidad de sus más de 75.000 usuarios, el centro hospitalario de referencia para toda La Rioja Baja se refuerza, incrementa su presupuesto, amplía consultas y servicios y no para de aumentar su plantilla, a pesar del déficit nacional de facultativos que es incapaz de solventar el Ministerio de Sanidad".

A pesar de los "embustes" de Legarra, "lo cierto es que 15 médicos y 10 enfermeras acaban de incorporarse a la plantilla del HUC para reforzar áreas y servicios como Urgencias, Pediatría, Alergología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Anatomía Patológica, Reumatología, Ginecología, Cirugía, Dermatología y Medicina Interna. Se trata de una nueva demostración de la buena marcha del hospital comarcal, que está atrayendo talento y consolidando una plantilla que garantiza la atención de calidad a toda La Rioja Baja".

Las continuas "mentiras" del PSOE "no consiguen eclipsar la consolidación y el fortalecimiento del Hospital Universitario de Calahorra, que en los últimos tres años no ha parado de crecer en presupuesto, infraestructuras, tecnología e innovación, lo que consolida no solo la prestación de mejores servicios para los pacientes, sino también un buen ambiente interno de trabajo con positivas sinergias dentro de los propios equipos y entre servicios y especialidades".

"El incomprensible y reprochable comportamiento del PSOE riojano demuestra que la política sanitaria del Gobierno regional del Partido Popular es la correcta, a pesar de que el Ejecutivo central socialista sigue siendo incapaz de resolver el problema cada vez más acuciante de la falta de médicos en España".

Precisamente por eso "haría bien Miguel María González de Legarra en dejar de mentir de una vez y exigir responsabilidades al Gobierno central socialista para que, de una vez por todas, solucione la cada vez más preocupante situación sanitaria nacional".