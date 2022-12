PP Logroño critica la gestión "fracasada" de Hermoso de Mendoza en una legislatura "perdida" y que "divide a logroñeses"

"El año acaba sin presupuesto, los Fondos Europeos se gestionan sin transparencia y mienten con el Nudo de Vara de Rey", afirman



LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Conrado Escobar, ha criticado este viernes la gestión "fracasada" del PSOE este año y de toda la legislatura que, a su juicio, "ha hecho aguas" y por lo tanto ha sido "perdida". Además, ha lamentado, "el enfrentamiento y división" al que somete al alcalde a todos los logroñeses.

Conrado Escobar, junto a varios de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Logroño, ha realizado un balance de la gestión local por parte de Pablo Hermoso de Mendoza y sus socios asegurando, a su vez, que el próximo año "los logroñeses tendrán la connivencia de optar entre lo que es claramente un experimento fracasado o por la experiencia y hechos contrastados, que es lo que ofrece el PP".

Entre las críticas del PP en el Ayuntamiento, Escobar ha dicho que "el año acaba sin presupuesto para 2023 y, en el mejor de los casos, hasta marzo del próximo año, la ciudad no tendría uno nuevo. Esto supone que, en toda la legislatura, sólo se ha aprobado un presupuesto en tiempo y forma".

Eso sí -ha continuado- "los impuestos han subido todos, el más reciente el de las basuras, pero también el agua, el IBI, el de circulación...".

Se trata, en palabras del portavoz, de "que el Gobierno Sanchista de Hermoso de Mendoza y sus socios ha interrumpido lo que venía siendo una tónica de diferentes corporaciones; la continuidad de los proyectos en marcha".

"SE EMPEÑAN EN DESHACER LO ANDADO"

Así "se han empeñado en deshacer lo andado en perjuicio de Logroño" y ante ello "el ejemplo más evidente es el Nudo de Vara de Rey".

Pero además "Logroño no avanza, si no todo lo contrario, Logroño pierde población, pierde comercio y avanza en la desigualdad social".

De esta manera, y con datos -ha dicho- "La Rioja y Logroño han disparado las cifras de vulnerabilidad social severa, el 80 por ciento ha aumentado la pobreza severa".

También ha criticado que el Plan General Municipal está "estancado" se ha sustituido "por el urbanismo táctico o a la carta" y eso que "el avance estaba entregado y aprobado por unanimidad en 2019".

Así, prosigue, "los empleados públicos son maltratados, sin convenio, sin diálogo y sin respeto, como ocurre, por ejemplo, con la Policía Local".

Además, ha reflexionado, "al PSOE parece que le incomoda la gente. Las Juntas de Distritos y el Consejo Social se deberían haber reunido cuatro veces en este año y solo lo han hecho una vez y, encima, de malas formas".

PATRIMONIO, "ABANDONADO"

También ha lamentado el portavoz 'popular', que el patrimonio en nuestra ciudad "está definitivamente abandonado u olvidado". Así, ha enumerado, "abandonaron una escultura en Vara de Rey en un descampado, el edificio de la Electra sigue sin uso, Valbuena sigue sin abrirse al público, el puente Mantible colapsó y su recuperación no termina y del CCR, nada de nada, solo muchas palabras".

Tampoco "nada" en el antiguo colegio de San Bernabé, "ni siquiera avances con la sirena del Espolón o con el monte Cantabria".

En otras áreas, Escobar critica que la ordenanza de terrazas "sigue sin tramitarse" al igual que ocurre con "la indispensable ordenanza de movilidad".

Con respecto a la vivienda "han cerrado la Oficina Municipal y no se ha desarrollado ni una sola vivienda pública".

EL PR+ ES "UNA MULETA MÁS DEL PSOE"

Durante su intervención, el portavoz también se ha referido a la gestión de los socios del PSOE en el Ayuntamiento. Sobre el PR+, ha dicho, "es una muleta más del PSOE" y "su proyecto estrella, el centro de mayores, ni está ni se le espera". Además, en lo que respecta en su gestión de deportes, "ni una sola instalación deportiva nueva pese a estar prometidas mejoras".

Por Unidas Podemos -continúa- "nada sabemos del objetivo de convertir a Logroño en Ciudad Verde Europea y sigue sin licitarse el mayor contrato de este Ayuntamiento; el contrato de zonas verdes".

Además, ha proseguido, "los barrios no están en la agenda del PSOE". En este punto, ha dicho, "es clamoroso con dos ejemplos, la pasarela de Los Lirios o el Centro Joven de Cascajos".

FONDOS EUROPEOS

También se ha referido a la gestión del Ayuntamiento con los Fondos Europeos "con mucho 'postureo' pero cero transparencia y despilfarro".

"Hasta un millón de euros en actuaciones realizadas y repetidas, volver a gastar y volver a gastar", ha dicho Escobar y, como ejemplos, "las Cien Tiendas".

Pero si hay algo que preocupa a los 'populares' es sobre todo "el escándalo y la legislatura perdida que estamos viviendo con la estación de autobuses de Logroño". Entregada en octubre de 2020 "y pese a nuestra insistencia no sabemos todavía su fecha de apertura".

Retrasos también con las obras de las Cien Tiendas "que solo se ha hecho el 20 por ciento a pesar de que deberían concluir el 11 de enero" o con el arreglo de la Glorieta. "En enero volverán a instalarse los alumnos en el IES Sagasta y la Glorieta sigue sin arreglar", ha afirmado.

"MENTIRA DEL NUDO DE VARA DE REY"

Finalmente ha destacado "la mentira del Nudo de Vara de Rey". En este punto, ha aseverado Escobar, "es rigurosamente falso que las obras se reanuden en enero".

Así ha querido explicar que "en julio de 2019 unilateralmente Hermoso de Mendoza paralizó la obra, en septiembre de 2019 retiró la gestión a quien la estaba desarrollando, autorizada por el Ministerio, y entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 han dejado caducar esa autorización del Ministerio". Ante ello se pregunta: "¿De quién es la culpa, de ADIF, del PP?. No... la culpa es de quien ha retirado la gestión sin prever que había que reiniciar los trámites para la autorización. Es o falta de gestión o incompetencia".

"En todo caso esto no hubiera sucedido si las obras hubieran seguido su curso y los problemas se están sucediendo, romper un consenso sale caro pero no lo paga Hermoso de Mendoza si no toda la ciudad".

"En el mejor de los casos esa obra no podrá estar concluida antes de agosto del año que viene y el único responsable es Hermoso de Mendoza".

Finalmente, ha dicho Conrado Escobar, "nuestro compromiso es recuperar la política de sensatez, abrir canales de diálogo y escuchar y desarrollar una gestión realista y experimentada. Nos importa Logroño y Logroño merece una gestión mucho mejor y para ello proponemos una ciudad abierta, viva, dinámica y más esperanzadora".