El PP no respalda la petición de Vox de reprobar a Pedro Sánchez por su intento de "confrontar" con los 'populares'

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular no ha respaldado, en el día de hoy, una proposición no de ley de Vox con la que este partido pedía reprobar al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tras la aprobación de la Ley de Amnistía al ver un intento de "confrontar" con los 'populares', y se ha abstenido.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha sido el encargado de defender la proposición considerando "políticamente inadmisible" y una "corruptela política", además de una "situación imposible de digerir" la aprobación de la Ley de Amnistía.

En su exposición de motivos, Vox señala cómo la aprobación de la Ley de Amnistía "para beneficiar al expresidente Puigdemon y al resto de encausados" es "una aberración política sin precedentes en el ordenamiento jurídico español".

Considera que "se humilla a la nación; se atenta gravemente contra el principio de separación de poderes; y se vulnera el principio de igualdad de los españoles".

Al finalizar su exposición, Alda también ha dicho no entender la "capacidad del Partido Popular para mirar a otro lado" y considerando que es Vox quien está con los "millones de españoles que no quieren que España se rompa".

Desde el Partido Popular, se ha presentado una enmienda para que la proposición no de ley, en vez de pedir la reprobación de Sánchez, muestre su rechazo a Sánchez y a todo su gobierno por ceder a las pretensiones del separatismo y aprobar la Ley de Amnistía.

El 'popular' Diego Bengoa, en defensa de esta enmienda, ha pedido "que se decida aquí y ahora" si a Vox le "le preocupa la Ley de Amnistía o sólo quieren confrontar con el PP".

Para Alda, la proposición no de ley, tal y como estaba redactada, no daba lugar a "interpretaciones", por lo que no la ha aceptado.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha puesto el acento en el hecho de que, desde Vox, se diga que esta ley atenta contra el derecho a la dignidad humana, cuando son "sus propuestas de odio, machistas, racistas y xenófogas" las que lo hacen.

Para Ollero, esta ley "responde" a un modelo de país "democrático, plurilingüe, diverso, mucho más real y cuenta con la mayoría social progresista que lleva cinco años elaborando leyes positivas como esta".

El socialista Sergio Martínez ha visto en Vox un "profundo desconocimiento", una "incapacidad para asumir los cambios", así como un "temor a una España diversa y plural", así como "un país en en continua evolución, alejado de la uniformidad".

Para Martínez, "acatar la constitución supone, también, respetar la diferencia". Además, ha criticado que se pretenda enmendar una norma de las Cortes, que representa la mayoría de pueblo español, y que votaron 177 diputados elegidos democráticamente.

El 'popular' Diego Bengoa ha visto que "sobran los motivos para mostrar rechazo" a Pedro Sánchez, que ha "perjudicado a los españoles" y que, siendo "el peor presidente de la democracia ha conseguido mantenerse en el poder".

Ha definido la Ley de Amnistía como "una injusticia que atenta contra los riojanos. "Una ley que consuma una injusticia; los famosos siete votos que tanto daño están haciendo en un ataque a la solidaridad interregional", ha dicho.

No obstante, ha visto una "lástima" que, en Vox, estén "más pendientes en confrontar con el PP". Una postura, ha dicho, con la que "difícilmente quitaremos a Sánchez donde esté".

De este modo, ha reprochado sus críticas al "último pacto" en materia de Justicia, con el acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, recordándoles que "también quisieron pactar".

Alda ha cerrado el debate considerando que los diputados socialistas "viven en el odio, no son felices".

"Parece que no tienen ningún problema en llevar el férretro de sus compañeros, que fueron asesinados por la banda terrorista ETA y ahora son portavoces en el Congreso de los Diputados y les da igual, necesitarán mucho el sueldo y agarrarse al cargo político para poder comer fuera de casa un par de días a la semana", les ha recriminado considerando que fuera de la política "no son nada".

La socialista Sara Orradre ha solicitado que, "por orden y decoro" se retirasen estas palabras. "No tengo nada que matizar, me reafirmo", ha dicho Alda y la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, ha entendido que estas palabras estaban "en los términos cubiertos por la libertad de expresión del diputado".

Por último, Alda, al Partido Popular le ha dicho: "Me entristece, ustedes son los que nos ven como el enemigo", cuando "son ustedes los que campaña tras campaña se dedican a atacarnos".

De este modo, la proposición sólo ha contado con el voto a favor de Vox, la abstención del PP y el voto en contra de PSOE y Podemos- IU.

AUMENTO DE MEDIOS ANTE ROBOS EN EL CAMPO

El Partido Popular sí ha apoyado, en la sesión de hoy, una proposición no de ley de Vox para pedir dotar de los medios necesarios a los Equipos de lucha contra el Robo en el Campo. Ha votado a favor a pesar de las "barbaridades" que contenía la exposición de motivos, en palabras del 'popular' Antonio Eguizabal.

En su exposición de motivos, Vox señala cómo España era uno de los países más seguros del mundo hasta las medidas adoptadas permisivas y tolerantes hacia delitos como la ocupación ilegal.

Suma el aumento de la inmigración ilegal por el efecto llamada y cómo se está viendo, a diario, a personas extranjeras que han entrado de forma ilícita y crean situaciones de riesgo, peleas con cuchillos y abusos sexuales.

El diputado de IU Carlos Ollero ha visto "falso, vergonzoso e inmoral que vincule inmigración a crecimiento de delitos".

En esta línea, el socialista Jesus María García ha considerado que, aunque al diputado de Vox Hector Alacid le molesta que le llamen fascista tiene un "discurso inherente al fascismo".

"Para leerse la exposición de motivos hay que tener una palangana al lado, para vomitar", ha dicho considerando que contiene los "grandes éxitos de Vox, racismo y bulos".