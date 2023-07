El PP plantea destinar Fondos UE a construir infraestructuras prioritarias para impulsar el crecimiento de los pueblos

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 3 al Congreso de los Diputados por La Rioja, Raúl Lavega, ha subrayado la propuesta del Partido Popular de "destinar los Fondos Europeos a construir y mejorar infraestructuras prioritarias y necesarias que ayuden a nuestros pueblos a seguir creciendo"; entre otras, las relacionadas con la conectividad, para evitar que los pueblos queden incomunicados.

En este sentido, ha destacado que el Partido Popular "cuenta con los núcleos rurales y eso es lo que nos va a llevar a ganar el próximo 23 de julio. Porque la España del campo, la España rural está con el Partido Popular, porque el PP siempre ha apostado por su futuro".

Frente a la propuesta del PP de impulsar el desarrollo a través de los Fondos UE, ha reprochado la "política opaca" y la "falta de transparencia" del Gobierno de Sánchez en lo referente a la aplicación de los mismos, lo que ha provocado que "no haya llegado a los núcleos rurales la información necesaria sobre los fondos".

Lavega ha realizado estas afirmaciones hoy, día 19, acompañado del Candidato número 2 al Congreso de los Diputados, Javier Merino, del alcalde de Clavijo, Pedro Muro, y de la Teniente Alcalde, Carolina Sáenz, durante una visita a a La Unión de los Tres Ejércitos, enclave perteneciente a Clavijo, donde el PP ha presentado sus propuestas sobre desarrollo rural y lucha contra la despoblación.

Entre las medidas más importantes, Lavega ha resaltado la propuesta de "mejorar la conciliación en los núcleos rurales de la Rioja creando espacios que puedan ayudar a cuidar a nuestros menores y a nuestros mayores, y que faciliten que nosotros podamos trabajar y permanecer en esos núcleos rurales".

Asimismo, ha mostrado el compromiso del PP de aprobar una Ley de Desarrollo Rural "para sentar unas bases claras y comprometidas" en la lucha contra la despoblación, estableciendo garantías de acceso a los recursos y promoviendo la igualdad de oportunidades en los núcleos rurales.

En este sentido, el PP propone un Plan de Apoyo a la España Despoblada que permita acceder a los mismos servicios independientemente de donde se viva, y la creación de un Foro permanente para conectar todas las políticas de las Administraciones que afecten al medio rural. "Es muy importante consensuar las acciones y las decisiones que vayan encaminadas a ese crecimiento y por supuesto que todas puedan ser compartidas en el mismo camino", ha apuntado.

Para Lavega "es imprescindible la generación de empleo en el medio rural", por lo que el Partido Popular apuesta por impulsar una fiscalidad específica que permita, entre otros objetivos, atraer "nuevas empresas y abrir nuevos negocios". "Es importante tener nichos de empleo en los pueblos para que podamos seguir viviendo en ellos", ha añadido Lavega.

Además, el Partido Popular plantea bonificar el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados, así como el IBI. De igual modo, el Candidato al Congreso ha resaltado que el PP quiere impulsar políticas rehabilitación de vivienda en los pueblos para "recuperar esas viviendas que, en muchos casos, están desocupadas o abandonadas en los núcleos rurales".

"El Partido Popular es el partido de los municipios, de los Ayuntamientos, de los núcleos rurales y de los Alcaldes y de los Concejales de España", ha afirmado Lavega, para quien "el Gobierno de Sánchez se ha olvidado de la España rural porque no le interesa". "A Pedro Sánchez no le interesa la España del campo, la España rural porque cree que no aporta votos", ha criticado Raúl Lavega.