PP, PSOE y PR+ tumban la moción sobre la "consulta popular" de duración San Mateo porque "el mecanismo no es ése"

Publicado 04/10/2018 17:48:09 CET

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado las mociones presentadas por Cambia y Ciudadanos con respecto a la aprobación de una consulta popular, basada en la reciente reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, para decidir la duración de las próximas Fiestas de la Vendimia porque, según han considerado el resto de grupos presentes en el pleno (PP, PSOE y PR+), "el mecanismo a seguir no es ése".

De esta forma, tanto PP como el Grupo Municipal Mixto (PR+) han anunciado su voto en contra y el PSOE su abstención. Además, y como se establece en la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, para que estas mociones salieran adelante necesitaban de mayoría absoluta, es decir, con los votos a favor de 14 de los 27 concejales, algo que no han conseguido.

Previamente, en su defensa, el portavoz del Grupo Municipal de Cs, Julián San Martín, ha explicado que "llevamos tres años con la misma propuesta de duración de las fiestas de San Mateo que abarca la semana natural, pero la gente en la calle nos han comentado que debería reducirse el número de días o plantear otras alternativas".

Por ello, con la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, desde la formación naranja solicitaban "una consulta popular" entre los vecinos de Logroño, según el artículo 17 del Reglamento de Participación Ciudadana, recientemente modificado para decidir entre dos opciones.

Todo porque "la cantidad nunca es mejor que la calidad", ha indicado San Martín, "pero lo importante es que cada uno pueda opinar y posicionarse en lo que considere su mejor opción".

Por todo ello, desde Cs instaban a la alcaldesa a que plantease, en este último trimestre de 2018, una consulta popular entre los vecinos de Logroño para decidir entre dos opciones, la semana natural que comprenda el 21 de septiembre o cinco días, incluyendo el fin de semana más cercano al 21 de septiembre.

"ES EL MOMENTO DE ABRIR EL DEBATE PÚBLICO"

Por su parte, desde Cambia Logroño, su portavoz, Gonzalo Peña, ha explicado que "es el momento de abrir el debate público para ver cuándo pueden ser las fechas de las fiestas de la vendimia" y por ello, "el mecanismo y la herramienta ideal es la aprobación de una consulta popular para que sea la ciudadanía quien lo decida con transparencia y participación".

Para Cambia "éste es el momento de hacerlo" y "no deben ser solo los partidos o los colectivos quienes lo decidan sino el conjunto de ciudadanos. Las fiestas se hacen en conjunto y, por eso, la decisión compete a todos", ha indicado Peña. Por ello, al igual que en la moción de Cs pedían que se consultase "entre la semana natural o entre otras opciones que se puedan valorar a través de una consulta popular".

En el turno en contra, el portavoz del Grupo Municipal Mixto, Rubén Antoñanzas, ha defendido que éste no es un "tema para poner las urnas en la calle" ya que aunque "ahora" desde Cs insisten en el asunto telemático "esta opción dejaría fuera a mucha gente". Para Antoñanzas "es un tema complejo" ya que "decida lo que se decida tendrá gente en contra" pero "las consultas y la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana están hechos para debatir otras cosas más importantes".

Además, por parte del Grupo Municipal Popular, el concejal, Miguel Sáinz, también ha defendido el voto en contra de su grupo y ha asegurado estar "decepcionado" porque "no han presentado una consulta telemática hecha desde un portal" ya que "si votamos la moción tal y como está presentada se coge al artículo 17, es decir, que se haga una consulta popular que abarcaría el censo electoral, lo cual dejaría sin votar a los menores de 18 años, hablamos de sacar las urnas a los colegios electorales, necesita permiso del Estado, y potenciar y difundir esta consulta por los medios de comunicación, algo extraordinariamente complejo".

"Hay mucho de improvisación", ha lamentado Miguel Sáinz. Y es una moción "incoherente" por ello aunque desde el PP "creen en la democracia participativa y queremos oír las opiniones de los vecinos, no creemos necesario esta consulta popular" pero ha asegurado que "abordaremos una mesa o un foro para volver a consultar las fechas donde haya que hacerlo".

En el turno de portavoces, desde el PSOE han anunciado su abstención porque "nos parece exagerado la opción que plantean las dos mociones. No hay una necesidad de hacer una consulta popular porque los vecinos tienen canales para dar opinión, éste no es el foro adecuado ni las formas". Por ello, "aunque sí que tiene importancia, lo que debemos hacer es utilizar los medios y los artículos que tenemos para conocer las opiniones de los vecinos y, a partir de ahí, tenemos que sacarlo adelante".

MOCIONES "VENTAJISTAS"

Finalmente, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha tomado la palabra para agradecer el trabajo y la planificación de todos aquellos que han hecho posible las fiestas de San Mateo así como de los logroñeses y de todos aquellos que nos han visitado".

Gamarra considera que estas mociones "tienen mucho de ventajistas" porque "tenemos un planteamiento aprobado que era la duración de las fiestas de sábado a sábado y todos éramos conscientes de que se iba a volver a plantear esta cuestión cuando el 21 de septiembre volviera a caer en sábado, lo que ocurre el año que viene".

"Esto es siempre un clásico", ha explicado la alcaldesa. "Es evidente que para San Mateo 2019 hay que tomar una decisión pero ésta viene motivada porque el día 21 cae en sábado y, evidentemente, todos sabemos que no puede coincidir el día grande de las fiestas ni con el disparo del cohete ni con la Quema de la Cuba".

"Evidentemente -ha continuado la alcaldesa- es necesario adoptar un acuerdo para el año que viene que es bueno que sea con el máximo consenso posible de todos los que estamos aquí y los colectivos para buscar las mejores fechas y a eso no hay que tenerle miedo".

Finalmente, ha indicado, "no tiene sentido una consulta popular para algo de esta dimensión" porque "parece que no se quieren mojar. Ahora es cuando toca y en una decisión que abarca a tantos colectivos, quizás no lo quieren hacer porque parece que Cambia y Ciudadanos quieren quedar bien con todos. Este es un Ayuntamiento serio y lo que nos toca es trabajar para tomar esta decisión".

El objetivo "tiene que ser que antes de la Virgen de la Esperanza tengamos resuelto las fechas de los próximos 'sanmateos'".