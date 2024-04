El PP rechaza una PNL socialista para avanzar en las negociaciones en La Rioja Cuida pero asegura que "habrá acuerdo"

"No veo ningún acuerdo que tenga que cumplir, si lo hubiera lo habríamos cumplido, pero no lo hay", señala Domínguez al PSOE

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado hoy una proposición no de ley socialista que pedía avanzar en las negociaciones del convenio colectivo de La Rioja Cuida por "encorsetada", algo en lo que ha coincidido Vox, pero ha asegurado que "habrá acuerdo".

La diputada socialista María Somalo ha defendido la iniciativa recordando cómo los trabajadores llevan tiempo intentando que se retome la negociación de su convenio.

Ha recordado que la Sociedad Pública La Rioja Cuida se creó con el fin de reforzar la asistencia sanitaria, como parte del acuerdo de gobierno de la pasada legislatura entre PSOE, Podemos e IU.

Integra, ha añadido, el Soporte Vital Básico, Avanzado y no programado o no urgente. Se puso en marcha el 1 de abril de 2022, internalizando el servicio de transporte sanitario.

En la proposición no de ley se recuerda en noviembre del 2022 tuvieron lugar las primeras reuniones para la negociación del convenio colectivo, que caduca a finales de ese año.

A partir de enero del 2023 se empezó la negociación del nuevo y se llegó a determinados acuerdos, que están todavía sin ser reflejados y que, actualmente, no se están cumpliendo por parte del actual Ejecutivo de Gonzalo Capellán.

Ante esta situación, el PSOE solicita retomar, de manera inmediata, y avanzar en la negociación del convenio colectivo de La Rioja Cuida, respetando los legítimos acuerdos alcanzados entre el comité de empresa y el anterior gobierno (de la socialista Concha Andreu).

La portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, ha entendido que el Gobierno es único, gobierne quien gobierne, por lo que los acuerdos que se tomen en una legislatura deben cumplirse como alcanzadas por el Gobierno riojano como ente único.

Ha creído que el 112 es "el gran olvidado" y, por tanto, el convenio debe incorporar a sus trabajadoras, no sólo a los del transporte público. "Este es un asunto que debería estar resuelto", ha recriminado el Partido Socialista (siendo Somalo consejera).

Ha señalado que "se requiere una actualización de salarios y de condiciones laborales" pidiendo al Gobierno riojano que "no espere a que se lo digan los tribunales". "Sabemos que su estrategia es denigrar el servicio público para luego decir no funciona vamos a privatizar", ha dicho.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, se ha preguntado si se ha mejorado el servicio o, cuando se internalizó, no se pensó en la calidad que se ofrece a los ciudadanos.

Se ha cuestionado si a una persona a la que se le va a operar de la rodilla le importa si es en un centro público o privado; o cuando le va a trasladar una ambulancia se pregunta si la empresa es publica o privada.

Ha creído que el Ejecutivo socialista dejó La Rioja Cuida "hecha un avispero" y "hay que solucionar un problema que creó el partido socialista". Por ello, les ha pedido que "deje de manosear un problema que crearon" en el PSOE.

El 'popular' Víctor Visairas ha recordado cómo ya se ha seleccionado un gerente "con amplia formación en la gestión de recursos humanos". Ha señalado que, desde el Gobierno riojano, "hay convencimiento para negociar" y el consejero Domínguez ha estimado que "algunas reivindicaciones son estimables.

Somalo ha lamentado que no salga adelante la iniciativa, por los votos tanto de PP como de Vox y a pesar del apoyo de Podemos-IU, pero ha confiado en la "buena voluntad" del Ejecutivo.

"HABRÁ ACUERDO"

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha cerrado el debate para recordar cómo, durante el mandato socialista, se produjeron irregularidades, reprochando: "No solucionaron nada, dejaron una malísima gestión".

Se ha mostrado defensor de los acuerdos, y de que deben cumplirse con todos los acuerdos. "Lo que sucede en este caso, y por eso es difícil apoyar esta PNL aún estando de acuerdo, es que no sabemos cuáles son los acuerdos que se alcanzaron en la pasada legislatura, porque no hay ningún acuerdo", ha relatado.

"No veo ningún acuerdo que tenga que cumplir, si lo hubiera lo habríamos cumplido, pero no lo hay, pero como no lo hay tenemos que iniciar la negociación", ha añadido garantizando que "habrá dialogo, habrá acuerdo y mejora de las condiciones y del servicio que se presta".