El PP resalta el "enfoque integrador" de los estudios de Medicina y Enfemería ante las críticas del PSOE

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha resaltado "el enfoque integrador de los estudios de Medicina y Enfermería" que supondrá, ha dicho, "un gran salto cualitativo que marcará el futuro de la Universidad de La Rioja durante la próxima década" ante las críticas del PSOE.

En nota de prensa, desde el PP han respondido a la diputada socialista María Somalo, quien ha exigido hoy al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que cumpla con el protocolo para el aumento de plazas en Enfermería, por el que ya se deberían haber alcanzado las 150, y no desvíe estos fondos a Medicina.

Desde el PP se ha resaltado "la construcción de un edificio de nueva planta donde desarrollar tanto el nuevo Grado en Medicina como todas aquellas actividades docentes y de investigación relacionadas con la Facultad de Ciencias de la Salud".

No ha olvidado que el Grado en Enfermería "ha pasado en apenas dos años de 70 a 120 plazas de nuevo ingreso" y ha señalado que el nuevo edificio "dotará al campus riojano de unos laboratorios con equipamiento de última generación que compartirán los estudiantes de ambos grados", tanto Enfermería como Medicina.

El Gobierno regional, ha dicho, "respalda a la Universidad de La Rioja en sus decisiones, respeta su autonomía y financia con el mayor presupuesto de la historia, más de 53 millones de euros, nuevas infraestructuras y equipamiento para la Facultad de Ciencias de la Salud".

Ha asegurado que "el Gobierno regional del PP sigue poniendo todos los medios y recursos necesarios para que el grado de Medicina sea una realidad, gracias al trabajo conjunto de la UR y las consejerías de Salud y Educación, que trabajan de manera conjunta para que el proyecto avance y sea un hito en la historia de nuestra comunidad".

"Por el contrario", ha dicho, "la única aportación del PSOE a la puesta en marcha de los estudios de Medicina es el intento de polarización y el enfrentamiento con la UR en contra de su autonomía y por medio de una persona que no hizo absolutamente nada en su etapa de consejera para impulsar los estudios de Medicina".

Así, ha dicho, Somalo, en su etapa de consejera, "tan solo se limitó a anunciar que el proyecto estaba en marcha meses antes de las elecciones, cuando en realidad no había absolutamente nada".

Para el PP, por otro lado, "el PSOE de La Rioja debería saber que las decisiones que adopta la universidad sobre su oferta académica y el número de plazas disponibles no dependen del Gobierno regional, sino que son supervisadas siempre por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)".