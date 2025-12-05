El PP responde al PSOE que La Rioja fue de las primeras ccaa en comenzar la campaña de vacunación antigripal

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP recuerda al PSOE que La Rioja fue de las primeras comunidades autónomas en iniciar la campaña de vacunación antigripal en previsión del comienzo del aumento de circulación de los virus respiratorios, 15 días antes que lo anunciado por Asturias por ejemplo, y en plazos similares a varias comunidades que, como La Rioja, acordaron los plazos con el Ministerio en verano en el marco de la Comisión de Salud Pública.

Además, la estrategia de vacunación frente a la gripe, COVID y VRS, se presentó en nuestra región con antelación, con novedades y con un enfoque claro para proteger mejor a la infancia, a las personas mayores y a los grupos de riesgo, reforzando dispositivos, recursos y accesibilidad a la vacunación.

Un dato clave que "desmonta el intento del PSOE por desprestigiar una vez más la labor de los profesionales sanitarios, a quienes agradecemos su compromiso, es que todos los niños de 3 a 11 años, uno de los colectivos más transmisores, habían completado su vacunación el 25 de noviembre, antes de que terminara el mes, gracias al dispositivo escolar desplegado en toda La Rioja gracias al papel esencial de los profesionales de enfermería, tanto en la organización como en la administración de las dosis".

Lejos de la "lentitud" que denuncia el PSOE, nuestra comunidad ha desplegado una campaña de vacunación "muy ambiciosa, incorporando dispositivos de vacunación sin cita previa en el Hospital San Pedro (24-28 de noviembre y 9-11 de diciembre), así como en Haro y Calahorra, con una gran acogida ciudadana".

Además, se enviaron SMS a todas las personas mayores de 60 años no vacunadas y a familias de niños no escolarizados, reforzando activamente la captación.

Estas medidas demuestran una planificación "ágil, flexible y orientada a aumentar coberturas", según los 'populares'.

A día de hoy, el SERIS mantiene activo su Plan de Contingencia, con medidas escalonadas para garantizar su capacidad asistencial, el seguimiento de pacientes vulnerables, la coordinación con residencias de mayores y el refuerzo de la actividad hospitalaria cuando es necesario

"Por mucho que el PSOE trate de alarmar a la población con fines exclusivamente partidistas, al margen de la evolución de la circulación de virus, la realidad es que la campaña de vacunación antigripal en La Rioja no sólo no se inició tarde, sino que lo hizo antes que en muchas otras comunidades y se hizo con la debida planificación".

En este sentido, "si tan preocupado está por las condiciones de los profesionales sanitarios, el diputado Legarra ha desaprovechado hoy la oportunidad de apoyar las demandas trasladadas de manera reiterada por estos profesionales al Ministerio y al Gobierno socialista para mejorarlas, cuyo cumplimiento evitaría las movilizaciones y jornadas de huelga convocadas y que afectan a la organización y prestación de un servicio básico como el sanitario".