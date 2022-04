PP: "La única solución a la nueva crisis reputacional del desacreditado Gobierno de Andreu es cesar a Raquel Romero"

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha subrayado que, tras la expulsión de Raquel Romero de Podemos, "nunca un Gobierno de La Rioja se había fundamentado en torno a una tránsfuga, como ocurre en la actualidad".

"El Gobierno de Andreu -ha añadido- atraviesa por una crisis reputacional que se añade al habitual descredito político que acompaña la trayectoria de su Ejecutivo. Sólo cabe una solución honrosa: el cese de Raquel Romero".

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones este martes, durante una rueda de prensa en la que ha avanzado las iniciativas que el Grupo Popular defenderá en el Pleno de la Cámara Regional del próximo jueves.

Entre esas iniciativas, ha destacado las dos preguntas que formulará a Concha Andreu, una en relación con la ejemplaridad de su Gobierno, sustentando en la tránsfuga Raquel Romero. "Andreu no ha dicho nada al respecto, como si eso resolviera esta crisis", ha recordado.

"No sólo hablamos de inestabilidad, el 75% de los consejeros socialistas que comenzaron la Legislatura ya han sido cesados, ahora también hablamos de un Gobierno indecoroso, porque su Gobierno y el pacto que lo sustenta depende de una tránsfuga que a la vez es Diputada y Consejera. No sería Consejera si no fuera Diputada", ha añadido.

"El de Andreu es el Gobierno más vulnerable en la historia de La Rioja en el peor momento. Se requiere un Gobierno fuerte y con las ideas claras, por eso sólo cabe una solución el cese de Romero", ha subrayado Garrido.

"No puede haber un silencio indecoroso de los partidos de la izquierda y de la Presidenta Andreu sobre este asunto. No puede haber un pacto para taparse las vergüenzas entre los partidos de la izquierda y el Gobierno de Andreu. La Presidenta no puede seguir haciendo como si no pasase nada, así no se puede dirigir esta Comunidad Autónoma", ha señalado.

La segunda pregunta dirigida a la presidenta se centra en los diferentes pactos de Comunidad que el Partido Popular ha ofrecido a lo largo de los últimos meses al Gobierno de La Rioja "en cuestiones esenciales para esta Comunidad".

En este sentido, ha recordado el ofrecimiento de un pacto por la natalidad, "acordando medidas para favorecer para aumentar la tasa de natalidad, hoy en los niveles más bajo de la serie histórica". Del mismo modo, se planteó un pacto por las infraestructuras y otro para la gestión independiente y eficiente de los fondos europeos.

Jesús Ángel Garrido ha señalado que necesitamos más profesionales sanitarios y unas políticas a medio y largo plazo que definan un modelo estable, perdurable y reconocible de gestión de los recursos humanos en este ámbito, "por eso le planteamos también un pacto en esta materia, porque el problema no se soluciona creando nuevas estructuras o empresas públicas, sino con más médicos y enfermeras", ha recordado.

La educación también ha sido protagonista de estos pactos, en concreto para conseguir el modelo de calidad y gratuidad universal de 0 a18 años para todos los centros, para todos los alumnos y para todas las familias.

El último ofrecimiento, ha apuntado, llegó en el último Pleno de la Cámara Regional. "Un pacto para bajar los impuestos a los riojanos como mejor mecanismo para luchar con la escalada de los precios que padecemos desde el último trimestre de 2022", ha señalado.

"Ante todos estos ofrecimientos, Andreu ha dado la callada por respuesta. Por responsabilidad, el PP seguirá tendiendo la mano para alcanzar acuerdos en las medidas a desarrollar en estas materias en beneficio de La Rioja", ha resaltado.

El portavoz del Grupo Popular también ha avanzado que su grupo defenderá una Proposición no de Ley en el próximo Pleno para apoyar al sector ganadero de nuestra región.

Entre las medidas propuestas, figura la necesidad de "realizar un importante esfuerzo presupuestario para aliviar las cargas financieras del sector, ampliando en un año la carencia de los préstamos vivos, impulsando nuevos préstamos para quienes atraviesen por más dificultades y la exención de las tasas ganaderas en 2022".