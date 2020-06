El PP ve "decepcionante" y marcado por la "imposición y la soberbia" el primer año de mandato de Hermoso de Mendoza

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha considerado este lunes "decepcionante" y marcado "por la imposición y la soberbia" el primer año de mandato del socialista Pablo Hermoso de Mendoza como alcalde de la ciudad, en un Gobierno local en el que el PSOE cuenta con Unidas Podemos y Partido Riojano como aliados.

En una comparecencia presencial ante los medios de comunicación en la zona del Nudo de Vara de Rey, el portavoz 'popular' Conrado Escobar, acompañado del resto de concejales del Grupo, ha asegurado que "ésta es la imagen que mejor refleja la gestión de Hermoso de Mendoza y sus socios en su primer año de mandato".

"Una decisión -ha dicho- adoptada de forma unilateral que ha dejado un agujero en pleno centro de la ciudad y que un año después de paralizar unas obras, que ya estarían finalizadas, los logroñeses seguimos con las mismas incertidumbres. No se ha avanzado nada, la incertidumbre es absoluta, pero el coste para los vecinos, para el comercio y los problemas de tráfico, son notables y evidentes".

En este sentido, Escobar ha afirmado que los logroñeses "merecen una solución inmediata para este espacio, arteria principal de la ciudad de Logroño".

Por eso, ha incidido en que, por parte del Grupo Popular, "exigimos una respuesta rápida para despejar todas las incógnitas (proyecto a ejecutar, coste real, consecuencias económicas de la paralización de la obra ya licitad...) que planean a consecuencia de una decisión atropellada, que se adoptó sin contar con los vecinos y sin pensar en las consecuencias para la ciudad".

Los 'populares', además, critican que "durante este año ni tan siquiera han sido capaces de continuar con las obras entre la glorieta de Pino y Amorena y el cruce con Poeta Prudencio y Hermanos Hircio".

El portavzo del PP ha señalado que "tras un año como Alcaldía de Hermoso de Mendoza el sentimiento que predomina en la ciudad es el de la decepción, la ciudad está parada y el Ejecutivo local gobierna de espaldas a los vecinos y sus necesidades reales".

Así, ha reseñado que "durante estos meses, los logroñeses constatan la inactividad de un Gobierno que no cuenta con los vecinos en su toma de decisiones y que no es capaz de materializar proyectos e iniciativas concretas en la ciudad". "Un Gobierno que nos dice que no va incurrir en promesas que luego no va a cumplir, pero que ni promete ni actúa", ha dicho.

De este modo, a juicio de Conrado Escobar, "un año después, los logroñeses tenemos claros sus grandes slóganes pero desgraciadamente no los proyectos, actuaciones e iniciativas para la ciudad que se incluyen en los mismos".

Han citado otras actuaciones en la ciudad "que continúan paradas" como la intervención en el Parque de Gallarza o el solar vacío para la construcción del centro de salud de Rodríguez Paterna, a las que se une el retraso en el solar de Maristas.

"La debilidad en la gestión del Gobierno local es evidente, el ejemplo más claro fue su incapacidad para iniciar el año con unos presupuestos municipales aprobados, Logroño no contó con unas cuentas aprobadas hasta el segundo trimestre del año lo que demoró la inversión en la ciudad y por tanto su paralización", ha recordado el portavoz 'popular'.

Una situación, ha añadido, "que se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19, gestionada sin iniciativa y a la que tampoco han sabido responder con agilidad para revisar el presupuesto y adaptarlo a las nuevas necesidades de la ciudad".

Han mencionado los 'populares' otros ejemplos de incapacidad de gestión como el retraso en la licitación del contrato de mantenimiento de zonas verdes y elementos de mobiliario urbano; la ausencia de una estrategia de turismo y de comercio definidas para la ciudad; la ausencia de inversiones; o la paralización del Plan General Municipal.

Igualmente, han considerado que se ha perdido un año para avanzar en la conmemoración del V Centenario del Sitio de Logroño, "una oportunidad de promoción turística indiscutible de la ciudad".

Respecto a la ausencia de planificación, los 'populares' han señalado que es "absoluta, no están ejecutando proyectos de ciudad, pensando en Logroño, y los vecinos lo están sufriendo con las últimas intervenciones realizadas en el espacio urbano".

Ha citado Escobar entre ellas las realizadas en las calles Fundición, República Argentina, Sagasta, Gonzalo de Berceo o Siete Infantes de Lara, "que están generando confusión, que los logroñeses desconocen si son provisionales o definitivas, que no han tenido en cuenta la realidad de esas calles y que no están avaladas por informes técnicos, una serie de actuaciones diseminadas, parches que están haciendo que nuestra ciudad se convierta en un puzzle sin sentido".

Planificación que también está ausente en la política de movilidad en la que han citado "la aprobación de la Ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal de manera aislada sin apostar por un modelo integral y paralizando dos instrumentos con los que la ciudad ya contaba como la Ordenanza de Movilidad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible".

Los populares han señalado también la falta de diálogo que predomina en las actuaciones del Ejecutivo local, "se están adoptando las decisiones sin diálogo, sin apostar por la participación ciudadana, de espaldas a los vecinos y ya vamos acumulando varios ejemplos".

Ha citado "la no quema de la cuba, el cambio en las denominaciones de las calles, las intervenciones en el espacio público, la duración de las fiestas de San Mateo, la no apertura de las piscinas del Cortijo...".

Con todo, el portavoz del PP ha apostado por, en el futuro, "como hemos venido haciendo hasta ahora, continuar con una oposición constructiva, positiva y sobre todo, propositiva para conseguir lo mejor para la ciudad de Logroño".