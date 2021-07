El PP ve "fracasado" el nuevo plan de ayudas de la ADER con "poco dinero" y requisitos "a los que las pymes no llegan"

LOGROÑO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Alfonso Domínguez ha considerado que el nuevo plan de ayudas para la recuperación puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja a través de la ADER "va a fracasar" debido a que cuenta "con poco dinero" y con unos requisitos para acceder "a los que las pymes y autónomos no van a poder llegar".

Como ha asegurado Domínguez en rueda de prensa, "tenemos un Gobierno regional fallido, sumido en el desconcierto y la incompetencia", un aspecto que ha atribuido, en primer lugar, a la sanidad, "donde se estaba haciendo el mayor recorte de la historia, además mintiendo y engañando, y solo por la acción de la gente y de muchos alcaldes del PP se ha revertido".

"En economía, ocurre lo mismo, estamos ante un Gobierno en el que reina el desconcierto, dañino para el empleo y que, en general, es un peligro para la economía riojana. Por eso, solo le pedimos tres cosas: que no moleste, que gestione bien los fondos europeos que vienen, y que se asegure de que esas ayudas llegan a todos los autónomos y pymes. Pero, de momento, las tres cosas van mal", ha afirmado.

Así, el diputado 'popular' ha reseñado que "para no molestar, no tiene que freirnos a impuestos, y tiene que introducir regulaciones más sencillas para no dificultar el acceso a las ayudas"; en la buena gestión de los fondos "ya ha fracasado, creando, además, como ya ha hecho en Salud, una Consejería paralela, que es la Oficina de Fondos UE".

Un instrumento, ha dicho Domínguez, "que es una Consejería fraudulenta, en la sombra para no saber cómo van los fondos". Y, sobre asegurar que las ayudas lleguen a todos, "este Gobierno va a fracasar, como ya lo hizo en el primer plan durante la primera ola de la pandemia, con ayudas que no llegaron, y en el segundo plan, con ayudas que llegaron tarde".

Con el nuevo plan de ayudas, "cuyo plazo de solicitudes acabó la semana pasada, va a ocurrir lo mismo, ya se sabe que va a ser un fracaso". Algo que ha centrado en dos cuestiones: "porque tiene poco dinero, 35 millones para La Rioja de los 7.000 millones para España, cuando nosotros pedimos 25.000 millones para todo el país, lo que permitiría multiplicar por tres o cuatro los que llegaría a La Rioja".

Y, en segundo lugar, "porque no va a poder llegar a las pymes y a los autónomos, por no cumplir los requisitos que se plantean", algo en lo que ha puesto como ejemplo "tener facturas pendientes de pago a los proveedores, sin ir más lejos". Todo ello desemboca, a juicio de Domínguez, "en un gran hartazgo de todos, un gran cansancio con los Gobiernos del PSOE".

"Los riojanos -ha insistido- y los españoles están cansados de socialismo, y quieren que llegue el PP para que seamos otra vez quienes solucionemos la crisis sanitaria, ya que nosotros creamos el mejor modelo sanitario, y la económica, con un modelo de crecimiento con impuestos bajos".

Pero, ha apuntado Alfonso Domínguez, "mientras llegan las elecciones, no queremos que se pierdan estos dos años, por lo que le pedimos a Concha Andreu que aplique las medidas económicas del PP para salir de la crisis y crecer, que baje impuestos para contar con más capacidad de consumo y de inversión, que adelgace la administración y que rectifique su plan, para dar más ayudas directas".

"Si no rectifica este plan abocado al fracaso, el dinero no llegará a La Rioja, a sus pymes y sus autónomos y el crecimiento económico será cada vez más complicado de cara al futuro", ha finalizado el diputado regional del PP, quien ha apelado "a la unidad de los 'populares' para ofrecer un proyecto de ilusión y confianza para sacar a Concha Andreu del Palacete dentro de dos años y sacar adelante a La Rioja".