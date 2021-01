El PP volverá a pedir que se construya la pasarela de Los Lirios como "proyecto indispensable" para el barrio

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño pedirá en el pleno del Consistorio correspondiente al mes de enero, que se prevé celebrar el jueves 14, que se construya la pasarela de Los Lirios como "proyecto indispensable" para el barrio y sus vecinos, a quienes atribuyen "el verdadero protagonismo" de la moción 'popular'.

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Grupo del PP, Conrado Escobar, quien ha comparecido junto con el recientemente elegido presidente de la Asociación de Vecinos de Los Lirios, José Antonio Fernández.

"En la moción -ha reseñado Escobar- no pesa tanto el contenido, de instar a la construcción de la pasarela sobre la Circunvalación, como quién protagoniza la moción, que es la asociación vecinal del barrio. Es un proyecto indispensble para esta zona de Logroño y para la ciudad".

En este sentido, ha señalado que Los Lirios "es un barrio pujante, dinámico, con cada vez más habitantes ya que ronda los 2.600, de gente joven, y que tiene continuas necesidades de desplazarse a colegios, trabajos o centros de salud, entre otros".

Ha recordado que "es la segunda vez en 16 meses que presentamos esta misma petición, pero el resultado ha sido escaso o nulo". Por contra, ha conisderado la pasarela como "esencial" por diversos argumentos, comenzando por "la seguridad, es una zona donde se han producido ya tres accidentes mortales, eso sería ya suficiente".

Escobar ha citado también que se trata de "una necesidad para el barrio y para sus vecinos, para hacer ciudad"; y por razones de "coherencia, porque es un proyecto que forma parte del Plan de Infraestructuras de la ciudad, que todos los grupos apoyaron en su momento".

El portavoz 'popular' ha apelado, incluso, a razones de "lógica vecinal", puesto que ha dicho que "la pasarela ya no es un proyecto sin más, es un símbolo para el barrio y para la ciudad"; ha aducido también "legitimidad, en un proyecto reclamado insistentemente por los vecinos y que, además, está avalado por los técnicos".

"Pero -ha lamentado Conrado Escobar- el equipo de Gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones vecinales. No quieren la pasarleas, no escuchan a los vecinos y la solución que han ideado hasta ahora es insuficiente. Una vez más, el equipo de Pablo Hermoso de Mendoza no escucha a los vecinos de Logroño".

Ha insistido en que "lo importante en realidad de todo esto no es que el PP presente una moción, sino que se da cobertura nada más a quien de verdad protagoniza la permanente lucha de un barrio que reclama atención, como el Los Lirios".

Por su parte, José Antonio Fernández ha explicado que, en el barrio, "más que lo que tenemos, hay que hablar de los que no tenemos: no tenemos colegios, todos los niños de Los Lirios tienen que cruzar la Circunvalación al menos dos veces al día; no tenemos centro de salud; no tenemos zonas deportivas o culturales".

De este modo, ha considerado que "necesitamos la pasarela obligatoriamente, porque para todo tenemos que cruzar la Circunvalación, estamos encajonados entre esta carretera, la vía del tren y el Iregua, la pasarela es esencial para poder salir del barrio con seguridad para todos, peatones, ciclistas y conductores".

Ha recordado que se trata de una infraestructura que "llevamos años pidiendo, y que se ha llegado a aprobar, pero luego no se ha hecho nada" y ha señalado que "en su día, el PSOE también la apoyó, pero ahora, ni se la plantean, no lo entendemos".

"Ya está bien, somos un barrio de gente que también pagamos nuestros impuestos. Nos merecemos ya la pasarela, es esencial para Los Lirios", ha finalizado.