PP y Vox piden a la ministra una "escucha activa" para "resolver" los problemas de los "profesionales sanitarios"

La portavoz del PP, Cristina Maiso - PP

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy una proposición no de ley del Partido Popular, al que se ha unido Vox, con la que pide a la ministra de Sanidad, Mónica García, una "escucha activa" para "resolver los problemas de los profesionales sanitarios".

La iniciativa, que no ha sido "creíble" para el Grupo Socialista y el Grupo Podemos-IU, pide "consensuar con todas las partes implicadas un nuevo Estatuto Marco" para los profesionales sanitarios.

Desde el Grupo Popular, su portavoz, Cristina Maiso, ha acusado de "dejación de funciones" que ha tenido "tristes consecuencias" a la ministra de Sanidad.

En La Rioja, ha apuntado, la última semana de huelga de médicos ha dejado 8.980 consultas canceladas, 49 operaciones suspendidas y 200 pruebas diagnósticas aplazadas.

"Las consecuencias están recayendo directamente en nuestro sistema de sanidad, incrementándose las listas de espera, pero también desde el punto de vista económico", ha clamado.

La proposición no de ley ha contado con el apoyo de Vox que, no obstante, ha reprochado, en palabras de Héctor Alacid, que se quede "corta" porque no se atreve a "dar el paso" de pedir un estatuto propio para los médicos.

Desde la oposición, tanto PSOE como Podemos-IU han recordado al Grupo Popular que ya hay un acuerdo con los profesionales sanitarios (como enfermeras o técnicos), del que sólo se desmarcan los médicos.

El diputado de IU Carlos Ollero ha visto que la proposición no de ley quita "legitimidad" a los acuerdos que ha alcanzado la ministra con los representantes sindicales. "Esta PNL", ha dicho, "pretende apoyar a los médicos en sus peticiones singulares y obviar al resto".

Para Alacid, "esta propuesta se queda corta por miedo a no contentar a todos", cuando "los médicos lo que quieren es un estatuto propio".

El socialista Miguel González de Legarra ha visto que "el sistema no se puede construir sobre un colectivo, al dictado de una voz por muy relevante que sea".

Tras acusar a los 'populares' de poner "en riesgo" al sistema sanitario, ha entendido que "el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer, un proceso de negociación para un estatuto marco".

Por otro lado, ha señalado que "la mayoría de problemas dependen de las comunidades autónomas", por lo que se ha preguntado "qué está haciendo el Gobierno de La Rioja".

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Con esta proposición no de ley, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de España a trabajar, desde la coordinación real y efectiva, con los representantes de los profesionales sanitarios y el consenso pleno con las comunidades autónomas.

El objetivo, practicar la necesaria escucha activa y demostrar predisposición a la cooperación para solucionar la crispación y consensuar con todas las partes implicadas un nuevo estatuto marco que de verdad aporte soluciones a las necesidades actuales y futuras.

También, presentar memorias técnicas, jurídicas y económicas que fundamenten cada modificación del estatuto marco vigente planteado, garantizando una financiación realista y adecuada para asegurar una aplicación efectiva y tangible de todo lo dispuesto en la nueva norma.

Impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica con un apartado sanitario específico que garantice cuantos recursos sean necesarios para asegurar una asistencia de calidad, cohesionada, equitativa, segura y sostenible en todo el Sistema Nacional de Salud.

Crear una mesa de diálogo y representación con carácter nacional y autonómico en la que se reconozca la singularidad, la formación y la responsabilidad de los médicos. Dicha mesa será considerada de forma específica en el estatuto.

Abordar una clasificación profesional que ponga en valor la formación, la capacitación y las responsabilidades que ejercen los médicos en el desempeño de sus funciones, que diferencie y reconozca la labor del facultativo.

Presentar un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que adapte las plantillas del Sistema Nacional de Salud a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas cambiantes, prestando especial atención a Atención Primaria de la Salud, donde el déficit actual reconocido por el Ministerio de Sanidad es de 4.500 especialistas, que llegará a 5.000 en 2029.

Aumentar las plantillas actuales de médicos del Sistema Nacional de Salud en un quince por ciento para posibilitar menos guardias, mejor conciliación y una reducción real de la jornada laboral.

Realizar una oferta MIR dinámica y proporcional a las necesidades existentes, con un crecimiento anual de plazas sostenido y un sistema de evaluación que no repita el caos que los aspirantes están viviendo este año.

Flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades más presionadas como medicina familiar y comunitaria y pediatría, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.