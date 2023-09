PP y Vox rechazan declarar zonas 'tensionadas' Logroño, Villamediana, Lardero y Calahorra

El Parlamento también rechaza apoyar el trazado previsto en la Variante de Rincón mientras Capellán alerta de que "aniquila el patrimonio"

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy, con los votos del Partido Popular y Vox, declarar zonas 'tensionadas', en virtud de la nueva Ley de Vivienda nacional, Logroño, Villamediana, Lardero y Calahorra. Vox ha llegado a pedir la derogación de esta ley.

La iniciativa, con forma de Proposición no de Ley, ha sido presentada por el diputado de Podemos, Raul Pérez, quien ha recordado que la Constitución garantiza el acceso efectivo a la vivienda.

Se consideran zonas de mercado residencial tensionado aquellos municipios donde el precio del alquiler o de la vivienda es desproporcionado a lo que las familias pueden permitirse, especialmente debido a la poca oferta de vivienda disponible.

Declarar estas zonas tensionadas persigue focalizar en esas áreas algunas de las medidas de la Ley para el Derecho a la Vivienda de 2023.

En su argumentación, Pérez ha preguntado a los diputados cómo pretenden que viva una familia con 1.300 euros si tiene que pagar setecientos de alquiler.

Ha visto "fundamental abordar esta situación" y ha visto que "la solución pasa por ampliar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles" y, para ello, ha visto, es necesario "regular zonas tensionadas y aumentar la oferta de pisos en alquiler", tanto con vivienda pública como fomentando que se saque la vivienda privada.

La Proposición no de Ley pedía, además, poner en marcha una bonificación en las líneas de ayudas a la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler; y poner en el mercado riojano al menos mil viviendas destinadas a alquiler social.

A iniciativa del PSOE, se ha incluido, además, continuar con los proyectos y políticas puestos en marcha la pasada legislatura impulsando la creación del parque público, también en el mundo rural.

Desde Vox, Hector Alacid se ha referido a la "bazofia que gobierna nuestro país" y ha esperado que el Partido Popular, con la recién elegida senadora autonómica Mar Cotelo, "pueda impedir todas sus iniciativas" rechazando también la Ley de Vivienda.

Desde el PSOE, Sergio Martínez ha reconocido cómo los poderes públicos no terminan de encontrar una solución al problema de la vivienda.

El 'popular' Carlos Cuevas ha aseverado: "Lo que necesita La Rioja no es tanto declarar zonas tensionadas como que ustedes no tensionen". También ha visto que, desde el PSOE, "no pueden presumir de leyes porque no suelen ser beneficiosas para los riojanos".

VARIANTE DE RINCÓN DE SOTO

El Partido Socialista ha llevado al pleno de hoy una proposición no de ley en defensa del trazado previsto por el Gobierno central en la planificación ferroviaria.

En ella, se pedía continuar con la planificación ferroviaria aprobada en la pasada legislatura y, en concreto, a impulsar

la adjudicación de las obras de la variante de Rincón de Soto tal y como están previstas.

También, el resto de los trámites administrativos para la mejora del trazado ferroviario entre Logroño y Castejón de Ebro, para disponer lo antes posible de una vía de alta velocidad que permita el tránsito a 200-220 kilómetros/hora.

PP y Vox han coincidido en la necesidad de un proceso de escucha y la paralización del proyecto norte y, por tanto, se ha rechazado con los votos de estos.

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, ha intervenido para asegurar que, de seguir este trazado, "habremos aniquilado un patrimonio".

Por eso, ha dicho: "Hemos pedido, trasladando la voz de los rinconeros, que se paralice" por los "cientos de millones que van a perder los rinconeros".

"Sería una locura apoyar una proposición no de ley que atenta contra el territorio", ha dicho pidiendo la retirada.

Desde Podemos se ha introducido una enmienda pidiendo avanzar en la ponencia del pacto por las infraestructuras que, en este caso sí, se ha aprobado, aunque con el voto en contra en solitario de Vox.

SAN PRUDENCIO

El Parlamento de La Rioja también ha rechazado, con los votos del Partido Popular, una iniciativa de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, tendente a instar al Gobierno riojano a tramitar el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce.

En ella también se pedía desarrollar los trabajos necesarios para consolidar las actuales ruinas del monasterio y a elaborar un proyecto de intervención a corto, medio y largo plazo, tanto de consolidación y conservación de los restos y el paisaje como arqueológico, para asegurar la preservación de su legado histórico y cultural.