El PR+ acusa a Escobar de "falta de liderazgo" con un Gobierno de Logroño "desnortado" y que comete "numerosos errores"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha acusado este martes al alcalde Conrado Escobar de "falta de liderazgo" de un Gobierno municipal "desnortado", con gestión "ineficaz" y que ha cometido "numerosos errores".

Así lo ha asegurado Antoñanzas en su discurso con el que se ha abierto la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, hoy centrada en las intervenciones de los Grupos Municipales. "Después de 28 meses sigue sin modelo de ciudad, tiene los grandes proyectos parados o sin financiación y abusa de la improvisación en su gestión diaria", ha criticado el regionalista.

Algo a lo que ha sumado que "a lo largo de este año ha cometido numerosos errores dejando a su Gobierno desnortado y sin cortafuegos para contener las llamas que han provocado su constante falta de planificación", ha incidido dirigiéndose a Conrado Escobar, errores, ha añadido "han contribuido a que la ciudad esté paralizada y sin un plan de choque que favorezca el crecimiento económico y la inversión".

En este sentido se ha referido en primer lugar al presupuesto municipal 2025, que "aprobó tarde y mal, no entró en vigor el 1 de enero, pese a contar con mayoría absoluta y nació con un pecado original de 8 millones de euros de déficit en gasto corriente, que a día de hoy no ha corregido y que ya repercute en la presión fiscal, en el gasto corriente y en los servicios públicos".

Aún en el ámbito económico, Antoñanzas ha apuntado al "gran descontrol del gasto", para "recortar 8 millones de euros de gasto presupuestario", en lo que ha hecho "modificaciones presupuestarias", subiendo "partidas superfluas", como festejos o protocolo, mientras uqe "paralelamente, Intervención ha retenido de su presupuesto 2,6 millones de euros de partidas tan sensibles como servicios sociales, parques y jardines, cooperación al desarrollo o limpieza".

Además, ha apuntado que "lleva acumulados estos dos años 23 contratos que ha habido que legalizar"; la inversión, "que está paralizada", mientras, ha asegurado, "sigue engañando a los vecinos diciendo que va a invertir en las mejoras de los barrios inflando la venta de suelo que no se va a producir".

Todo ello, a su juicio, "se debe, fundamentalmente, a su falta de liderazgo, ha demostrado ser incapaz de dirigir y coordinar a sus 13 concejales, carece de habilidades para liderar su equipo, el Ayuntamiento y mucho menos Logroño", considerando que esa falta de organización en el Gobierno local se extiende al Ayuntamiento "con unidades descabezadas" y poniendo como ejemplo de esa situación lo ocurrido con la Terraza San Mateo.

Respecto al ámbito económico, se ha mostrado "sorprendido por el uso que hace de los datos para vendernos un progreso que lamentablemente es irreal", señalando que "Logroño ha perdido en un año 804 empresas". La "broma" fallida de Bosonit; el "expolio" del Centro Tecnológico de La Rioja "que el Gobierno regional ha quitado a Logroño para llevarlo a Albelda"; el "castigado" comercio han sido algunos de los temas que ha citado.

"La realidad es que Logroño ha perdido competitividad y ha dejado de ser competitiva para la inversión privada, salvo para bloques de pisos turísticos. Urge un cambio de política y una estrategia clara, un gran pacto de ciudad", ha recalcado Antoñanzas, quien ha hecho especial hincapié en vivienda "con muchas fotos, pero ninguna llave" y aunque ha reconocido que "su plan fue un inicio", ha criticado que "ha resultado insuficiente y va muy lento".

Sobre el Plan General Municipal, ha recordado que "no hay", para lamentar la tramitación al respecto, porque "desoyó los informes técnicos, rompió consensos, aprobó con sus únicos votos los nuevos criterios urbanísticos, por no hablar de las actas alteradas". Y ha sumado Ramblasque, en el que "no lucha por conseguir más vivienda protegida" mientras que ha asegurado que el PR+ "luchará por conseguir que llegue al 50% a cambio de la edificación regalada".

"Dijo que Logroño necesitaba impulsar 1.500 viviendas al año. Yo le ofrezco 1.200 en el soterramiento, donde, por cierto, seguimos sin tener la disponibilidad de los terrenos. Escuchándole ayer parece que ha olvidado que es vicepresidente de la Sociedad del soterramiento. Ejerza su cargo, deje de criticar al Ministerio y defienda los intereses de Logroño", ha reclamado.

Por todo ello, ha dicho ver "con preocupación la atonía y falta de impulso" del Gobierno local, esperando cuestiones como la ordenanza de terrazas; la implantación de la zona de bajas emisiones; "no han solucionado los problemas de convivencia en el Casco Antiguo" o "ha generado conflictos vecinales" en El Campillo; "se van a gastar 3 millones en hacer un parque y arreglar un hall" en la antigua estación de autobuses"; o que la limpieza "brilla por su ausencia en las calles".

"Soy consciente de que hago una fortísima oposición y un exigente control al Gobierno municipal. Pero también es constructiva y propositiva. Una oposición firme y rigurosa no es un obstáculo ni un impedimento para mantener espacios de diálogo y consenso para trabajar por el bien de Logroño", ha señalado, afirmando que "lo que considere que sea bueno para Logroño contará siempre con mi apoyo".

Así, ha calificaco como "anomalía democrática" que "en el último año no se haya sentado ni una vez con el PR+", que, ha recordado, ha planteado iniciativas "para trabajar temas importantes de ciudad", lamentando que "ha optado por rechazarlas de manera sistemática", pese a lo que ha querido finalizar garantizando que "seguiré trabajando sin descanso por el bien de Logroño".

RESPUESTA DEL ALCALDE.

"¿Qué sería de Logroño sin Rubén Antoñanzas?", ha comenzado respondiendo el alcalde, centrándose en principio en "mi Grupo, estrechamente coordinado, que se está vaciando y se seguirá vaciando por los logroñeses".

Ha rechazado, por contra, las acusaciones del regionalista sobre falta de transparencia del Ejecutivo local que, ha dicho Escobar, "no son verdad, todas la modificaciones del presupuesto o del PGM se traen aquí y están todas respaldadas por los técnicos".

Y ha aprovechado para recordar que "cuando llegamos, teníamos claro qué queríamos hacer, pero nos encontramos con una mala gestión heredada", ante lo que "lo primero era ordenar y desatascar ese desbarajuste presupuestario y de gestión que nos encontramos y se ha solucionado, hemos conseguido que la ciudad funcione".

"Hemos conseguido además -ha subrayado- que los logroñeses recuperen el mando de la ciudad", repasando logros como diversas actuaciones en barrios, el futuro centro intergeneracional de la antigua estación, las Cien Tiendas "que encaran una nueva etapa de ilusión", o el colegio de san bernabé, entre otros.

Y ha lamentado sobre todo las críticas de Antoñanzas sobre el PGM, que, le ha cuestionado, "pero ¿qué me cuenta si estuvo cuatro años aquí dormido?" "No hicieron nada, nosotros tomamos decisiones, porque nos lo pide sobre todo la principal emergencia de la ciudad, que es la vivienda", ha asegurado, recordando próximas actuaciones en VPO, especialmente de alquiler comenzando por el barrio de Varea, si bien ha reconocido que la tramitación es "exasperantemente lenta".

Respecto al Casco Antiguo, ha señalado actuaciones como la ordenanza de terrazas o el solar de Bosonit cuyos usos se modificarán para vivienda, que irán al pleno de noviembre, en "un trabajo político que nos une a todos, porque en el Casco Antiguo está el alma de la ciudad, me voy a vaciar para que siga siendo lo que debe ser, el santo y seña de Logroño".

"La ciudad funciona y es previsible, con seguridad jurídica e intangibles como la ilusión que se está haciendo patente. Seguiremos con un trabajo tenaz y coordinado para que Logroño sea cada vez más dinámico y más vivo", ha concluido Conrado Escobar.