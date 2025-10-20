El PR+ asegura que Escobar ha realizado "el mismo discurso" del año pasado y que carece de "ilusión" y "de ganas"

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de la capital riojana, Rubén Antoñanzas, ha asegurado que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha realizado "el mismo discurso del año pasado". Una intervención de alguien a quién ha acusado de carecer de "ilusión, de ganas, de capacidad de liderazgo para llevar adelante lo que Logroño necesita y este impulso que necesitamos para que Logroño crezca".

Antoñanzas ha reaccionado de este modo al discurso de Escobar, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad. "La verdad que me gustó bastante más el año pasado, cuando lo escuché por primera vez, porque realmente he tenido la sensación de que es exactamente el mismo discurso, porque ha hecho los mismos avances y sobre todo lo que ha destacado cuestiones que hizo muy al principio de su legislatura". Ello, "demuestra la realidad, que ha sido un año donde este gobierno ha estado absolutamente parado".

Para el portavoz regionalista "ha habido, sobre todo, grandes sectores olvidados, la juventud, que solo ha prometido ese centro en la Iglesia de Madre de Dios; la vivienda, donde no ha profundizado; temas tan importantes como puede ser el soterramiento, donde también ha pasado de puntillas sobre el mismo; y olvidando una responsabilidad que él tiene, que es el vicepresidente de la sociedad del soterramiento, y que él sí que podría hacer cuestiones importantes para que las viviendas, esas 1.200 viviendas, realmente fuesen una realidad".

Antoñanzas ha apuntado que "las dos grandes noticias que ha dado una es un hotel inversión privada; una cuestión que no depende en gran medida de la gestión del alcalde, y luego todo lo que tiene que ver con los palacetes de la Comandancia, que no sabemos cuánto nos va a costar a los logroñeses".

Para el portavoz del PR+ "hubiese sido un día muy importante para que el alcalde nos informase de cuánto nos va a costar finalmente ese acuerdo a los logroñeses".

"No tiene ni ilusión, ni ganas, ni tampoco esa capacidad de liderazgo para llevar adelante lo que Logroño necesita y este impulso que necesitamos para que Logroño crezca", ha insistido, para concluir señalando que "mañana desde el Partido Riojano les daremos una visión real de lo que es la ciudad de Logroño, que no es lo que nos ha contado él".