El PR+ califica los PGE 2019 como "terribles, los peores de la historia" para La Rioja

"Terribles, los peores de la historia para La Rioja". Así ha definido este martes el presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, presentados ayer mismo en el Congreso de los Diputados para comenzar con el proceso para su tramitación.

En una rueda de prensa, en la que ha comparecido con el candidato regionalista a la Presidencia del Gobierno regional, Julio Revuelta, Antoñanzas se ha confesado "absolutamente indignado y dolido por el trato del Estado con la comunidad", ya que, a su juicio, los PGE 2019 "plantean un futuro inmediato desolador para La Rioja y para los riojanos".

Para Revuelta, la comunidad riojana sale de esta propuesta presupuestaria "realmente maltratada". Como ha subrayado, La Rioja "es la última región en inversión neta, pero es que, además, es la comunidad donde más disminuye la inversión". "Son unos PGE vergonzosos y vergonzantes para quien los ha hecho", ha asegurado.

El candidato a presidir el Ejecutivo riojano ha recalcado, además, que "no es algo aislado, es una tendencia de los últimos años, lo que demuestra que La Rioja no le importa nada ni al PP ni al PSOE, lo mismo que a todos los partidos generalistas, y no les importa porque no tenemos influencia electoral".

Así, ha apuntado que "una región tiene fuerza por dos cosas: o porque es grande y tiene una poderosa influencia electoral, como Andalucía; o porque tiene un partido regionalista o nacionalista fuerte, como para en Cantabria con Revilla, por ejemplo". Por eso, ha considerado que "las cosas en La Rioja solo mejorarán si el PR+ es decisivo a la hora de gobernar".

En cuanto a las cifras concretas del presupuesto, Revuelta ha hecho una comparación entre las correspondientes a La Rioja y las de comunidades limítrofes. De este modo, ha señalado que en la comunidad riojana se prevé una inversión de 123 euros por habitante, frente a los 425 de Cantabria, 410 de Aragón o 454 de Castilla y León, "tres veces más que en La Rioja".

Y ha añadido, igualmente, que, "incluso en las regiones limítrofes con cupo, también la inversión es mayor", con 216 euros por habitante en el País Vasco o 168 en Navarra. "Este año es especialmente grave la situación, pero es que el año anterior, con el PP, el tema estaba igual", ha reseñado Revuelta.

Ha detallado, en este sentido, que, en los anteriores PGE, se contemplaba una inversión por habitante para La Rioja de 202 euros, por los 468 de Cantabria, 416 de Castilla y León o 597 de Navarra. "La situación -ha lamentado Revuelta- es cada vez más desfavorable para nuestra región".

Para Rubén Antoñanzas, "la situación es culpa de la gente que ocupa nuestras instituciones, por su incapacidad para defender su tierra". Ha sido muy crítico con el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, a quien ha tachado de "apocado y timorato, incapaz de defender a La Rioja", por ejemplo, acudiendo "sin ambición" a entrevistarse con Pedro Sánchez.

De los parlamentarios regionales, ha dicho que "en cuatro años, han sido incapaces de dotarnos de un nuevo Estatuto, para lo que realmente significa, que no es para tener más o menos diputados, sino para cobrar la deuda histórica que tiene La Rioja con respecto a otras comunidades autónomas".

"Parecen niños pequeños -ha afirmado- celebran más una bajada de sueldo de la presidenta del Parlamento regional que el llevar adelante la reforma del Estatuto. Si ocuparan el tiempo que usan en discutir en promulgar leyes para defender nuestra tierra, mejor nos iría a todos los riojanos".

El presidente regionalista ha apuntado que "los cuatro grandes partidos han podido ser decisivos en los PGE para defender los intereses riojanos pero no han hecho nada", al tiempo que ha señalado que "nos ha ido mal cuando ha estado gobernando el PP y Ciudadanos, y cuando está ahora PSOE y Podemos, nos sigue yendo mal".

Por eso, se ha preguntado "¿qué hacen en Madrid nuestros parlamentarios nacionales? Callar, ser sumisos a los intereses de sus partidos y cobrar, son unos traidores a La Rioja" y ha considerado que "si tuvieran un gesto de dignidad, todos deberían devolver sus actas".

En sus palabras, "Mar Cotelo solo está preparando el desembarco en Madrid de Cuca Gamarra; Emilio del Río ha tratado de controlar un medio público, recibiendo el mayor número de denuncias por manipulación; Sara Carreño, ni está ni se le espera; y, sobre César Luena, le pediría al presidente Sánchez que no pague con todos los riojanos la traición de uno solo, que no castigue a toda la comunidad".

Frente a ello, ha lanzado "un mensaje de esperanza dentro de la desolación: con las elecciones de mayo, creemos firmemente que si los riojanos dan su confianza mayoritariamente al PR+ y somos capaces de ser decisivos en el Gobierno regional y en ayuntamientos, conseguiremos que los grandes partidos defiendan esta tierra y devolveremos a La Rioja a primera división".