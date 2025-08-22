PR+ critica que el Ayuntamiento "pida colaboración a las peñas para la Terraza de San Mateo tras no contar con ella"

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha tenido acceso en las últimas horas a un correo electrónico enviado por el concejal Miguel Sáinz a diferentes colectivos de la ciudad implicados en las fiestas de San Mateo. En él, según indica el PR+, pide la ayuda voluntaria de estos colectivos ahora, incluidas las peñas, después de haber privatizado su espacio sin contar con ellas.

Para esta formación riojanista "no se entiende que reclame la colaboración de los y las peñistas, que participan en las fiestas de forma voluntaria, para el enriquecimiento de una promotora privada en la explotación de una actividad que ha sido privatizada".

Además, en la misiva el responsable de Promoción de la Ciudad da por hecha la licitación con una empresa concreta, antes de que el Ayuntamiento haya decidido su contratación.

Esta comunicación "en apariencia sencilla, permite ver que el Gobierno de Conrado Escobar parece actuar como secretario y comercial de esta compañía al proponer a los colectivos realizar actividades en un espacio público cedido a una empresa privada".

El PR+ recuerda que en un concurso público, hasta que no se abren los sobres, que en realidad son grupos de archivos digitales encriptados que contienen la documentación presentada por las empresas que optan al contrato y se comprueba que todos los parámetros exigidos están correctos, no se puede saber si el Ayuntamiento formalizará el contrato.

Si no se cumplen los pliegos, el contrato puede quedar desierto. "Entonces, ¿cómo es posible que el popular Miguel Sáinz ya sepa que la empresa que se ha presentado cumple con las condiciones para ser la adjudicataria?", ha subrayado Antoñanzas.

En la misiva remitida a estos colectivos, Miguel Sáinz afirma que "Con objeto de daros a conocer a la nueva empresa adjudicataria de la gestión de la ''Terraza de San Mateo' junto al parque de la Ribera y su propuesta de actividades, os convocamos a una reunión a mantener el próximo martes día 2 de septiembre a las 19,00 horas en el Ayuntamiento. Durante la misma la Fed. de Peñas o cada peña en particular podrá plantear al Ayuntamiento y empresa contenidos y actividades a realizar en dicho espacio".

Este nuevo capítulo "se suma a la denuncia realizada ayer por el PR+ y refuerza la sospecha de una presunta vinculación e intereses entre el Gobierno de Conrado Escobar y esta empresa".