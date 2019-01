El PR+ critica "la falta de mantenimiento" de la ciudad ante los reventones y pide atender "de inmediato" los daños

Publicado 14/01/2019 13:36:59 CET

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este lunes "la falta de mantenimiento" de la ciudad, tras los cinco episodios de reventones de tuberías ocurridos entre el viernes y el sábado en varias zonas de la capital, ante lo que ha pedido que se atiendan "de inmediato" a los vecinos y negocios que hayan sufrido daños en estos incidentes.

Por ello, en rueda de prensa, Antoñanzas ha exigido a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que "tenga en cuenta el mantenimiento de la ciudad a la hora de priorizar el gasto para evitar que se produzcan este tipo de situaciones con tanta frecuencia".

Ha recordado que "varias calles se inundaron, se cortaron suministros y numerosos comercios y garajes se vieron afectados, debido al problema en la red de abastecimiento de agua de nuestra ciudad", unas situaciones, ante las que el edil del PR+ "lo primero de todo, quiero dar las gracias".

En concreto, Antoñanzas ha agradecido "a los funcionarios municipales por su rápida respuesta y capacidad de trabajo en fin de semana: Policía, Bomberos, parque de servicios, unidad de agua y urbanismo", algo que ha extendido "al comercio de Logroño por el esfuerzo que ha realizado para continuar ofreciendo servicio a sus clientes y mantener las puertas abiertas".

El sábado por la mañana, Antoñanzas acudió a visitar a los afectados. Según sus datos, "numerosos establecimientos sufrieron las consecuencias de inundaciones, por un lado, y luego falta de agua ante los cortes de suministro".

En ese punto, el edil regionalista ha destacado "la falta de información que tuvieron, en la zona de Vara de Rey, se preguntaban a las 11,30 horas de la mañana cuándo iban a volver a tener agua porque nadie había informado a los comercios, nadie del equipo de Gobierno se había puesto en contacto con ellos".

Así, ha lamentado que "los responsables políticos fueron cuando los comercios estaban ya cerrados para evitar escuchar sus críticas y atender sus reclamaciones, toda una muestra de cobardía y falta de asumir las consecuencias".

Por eso, Antoñanzas ha criticado al equipo de Gobierno municipal "una vez más, por su postureo, por su forma de hacer política que no es la de una actitud de servicio, solo atienden al postureo, lejos de asumir responsabilidades y dar la cara ante los afectados".

A juicio del edil regionalista, "la causa principal de todas estas averías es la desidia de Cuca Gamarra a la hora de invertir en el mantenimiento de los saneamientos de la ciudad, nuestra alcadesa no invierte en mantenimiento" "¿Para qué, si con eso no se sale en ninguna foto?", ha ironizado.

Ha relatado que "los vecinos de la calle Beratúa se acercaban y ponían el acento en que esa plaza había sido remodelada hace dos años, se levantaron las aceras y la plaza, pero no se cambiaron las conducciones". En opinión de Antoñanzas, "Cuca Gamarra es la única regidora que no sanea cuando levanta aceras porque eso no da rédito propagandístico, el estado de abandono de Logroño es máximo".

"TENEMOS LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUA OBSOLETA".

Para el Partido Riojano, "gobernar es priorizar el gasto, con el equipo de Gobierno del PP, hacemos obras no imprescindibles y sobredimensionadas, mientras que tenemos la red de saneamiento de agua obsoleta, numerosas calzadas llenas de socavones, polígonos industriales descuidados, zonas peatonales llenas de baldosas fracturadas, por no hablar de un casco antiguo absolutamente desaliñado y sucio".

El concejal del PR+ ha asegurado haber visto al menos "tres tramos de tubería afectada, que todavía no habían sido retiradas, y las tres eran de fibrocemento".

Por lo tanto, ha reclamado Antoñanzas, "que el equipo de Gobierno no se escude en la presión, que es la causa de la rotura, sí, pero por un material de fibrocemento muy fatigado, material que se considera ya obsoleto, del siglo pasado, y que organismos oficiales recomiendan ir progresivamente sustituyendo por nuevos materiales".

En este orden de cosas, desde el Partido Riojano van a exigir que "siempre que se levante una acera, por la causa que sea, se analice el estado del material de las tuberías por si procede su cambio". Asimismo, "vamos a pedir que se elabore un plan a 15 años para la reposición paulatina del saneamiento de la ciudad de Logroño".

Finalmente, Antoñanzas ha considerado que "es importante y urgente que, desde Alcaldía, se den instrucciones al servicio jurídico del Consistorio para que se proceda a atender de forma inmediata todas las reclamaciones económicas de comerciantes y hosteleros afectados que se deriven de la pérdida de actividad comercial o daños producidos en su mercancía".