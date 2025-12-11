El PR+ critica la "ocultación" del estudio encargado hace dos años para reordenar las torres del PERI Ferrocarril

Archivo - Soterramiento del tren en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este jueves la "ocultación" del estudio encargado hace dos años para reordenar las torres del PERI Ferrocarril, donde están previstas 1.200 viviendas en doce edificaciones de hasta 21 alturas.

"Un trabajo que ha costado 19.000 euros y del que no se ha informado a la ciudadanía ni por parte del alcalde ni de la Sociedad del soterramiento", ha censurado.

El regionalista, en rueda de prensa, ha lamentado que "han pasado dos años y no sabemos absolutamente nada del contenido del estudio, de sus conclusiones ni de si plantean cambios que puedan alterar el planeamiento y retrasar otro año más la construcción de viviendas en pleno corazón de Logroño".

Antoñanzas ha detallado que la sociedad pública Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002 encargó en enero de 2024 un primer estudio por 14.900 euros a 'Ábalos Arquitectos' y dos meses después adjudicó un segundo trabajo por 4.000 euros a Arquitectura SLPU para reordenar las torres del PERI Ferrocarril.

"Son dos contratos financiados por la Sociedad del ferrocarril, integrada por el Ministerio de Transportes, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño", ha dicho Antoñanzas, quien ha puntualizado que desde la última reunión conocida del Consejo de Administración, en mayo de 2024, no ha trascendido avance alguno.

"Desde el Partido Riojano exigimos al alcalde, como vicepresidente de la Sociedad, que informe de las conclusiones del estudio, del impacto que tendría una posible modificación del PERI y de los pasos que se están dando para liberar el suelo", ha afirmado el portavoz regionalista.

Para Antoñanzas, "el soterramiento lleva dos años parado. Nuestra sospecha es que hay un claro interés de ocultarlo para avanzar de forma intencionada en el sector Ramblasque donde hay importantes intereses económicos privados".

En su opinión, "no existe voluntad por parte del equipo de Gobierno de informar sobre qué acciones desarrolla la Sociedad del soterramiento".

En este sentido, ha recordado que "ha sido a través de las denuncias del Partido Riojano cómo se ha descubierto que el Ayuntamiento había embargado a LIF y que el convenio estaba caducado, con el silencio como única respuesta".

ZONA RESIDENCIAL ESTRATÉGICA.

Para el edil riojanista, "el soterramiento es una zona residencial estratégica, ya que permite impulsar vivienda protegida y de alquiler social para jóvenes y familias con menores a cargo, generar nuevos recursos financieros para las administraciones y ahorrar costes de urbanización".

En opinión de Antoñanzas, "es más sensato, más económico y más eficiente construir en una zona consolidada de la ciudad, donde los servicios ya existen y el impacto presupuestario es menor".

"El Partido Riojano ha defendido desde el minuto uno que la construcción de vivienda debe iniciarse de forma inmediata en esta zona, antes que en nuevos sectores que exigirían altísimas inversiones en servicios, infraestructuras y urbanización", ha subrayado para concluir el edil riojanista.