El PR+ exige a Cs que explique sus razones para "presionar" a Gamarra "para firmar el convenio ilegal" de Ramblasque

Publicado 10/12/2018 13:43:37 CET

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha exigido este lunes a Ciudadanos que "explique y justifique porqué ha presionado al Ayuntamiento de Logroño para que firmara un convenio ilegal con los promotores del sector Ramblasque que condicione la próxima Revision de Plan General".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha querido dejar pasar unos días "esperando las explicaciones de Julián San Martín ante las graves acusaciones de Gamarra, pero estas no se han producido". A su juicio, "estamos ante unos hechos que afectan directamente a la urbanización de Avenida de la Sierra o, más exáctamente, al Plan Ramblasque".

El concejal del PR+ ha recordado que "la semana pasada supimos, por boca de la alcaldesa, que Logroño no tendría un nuevo presupuesto para 2019 porque una de las líneas rojas planteadas por Ciudadanos no se iba a cumplir: la que se refiere al convenio para la apertura de Avenida de la Sierra". "Según parece, habían llegado a acuerdos en el resto de puntos, pero no en este", ha añadido.

En ese sentido, Antoñanzas ha podido descubrir que "el convenio que quiere imponer Ciudadanos no tiene como objetivo la apertura de Avenida de la Sierra, lo que se persigue es recalificar el sector de Ramblasque para construir 2.586 viviendas donde ahora se pueden construir 275 chalets".

Según los datos del regionalista, "lo que plantea Ciudadanos es, por cada vivienda actual, hacer 1.000. Indudablemente, para Ciudadanos, la apertura del vial es un tema marginal, anecdótico, casi parece la excusa para justificar esa brutal recalificación".

En su opinión, "lo que verdaderamente les importa es la recalificación de esos terrenos para incrementar en un 1.000 por 100 el número de viviendas previstas en el Plan General, no les ocupa ni preocupa las necesidades de comunicación viaria de los vecinos de Logroño".

"Sabemos que a este mismo convenio ya se renunció por parte del Ayuntamiento en 2009 porque fue declarado ilegal por los tribunales. Es decir, Ciudadanos esta planteando un Convenio ilegal y, mucho me temo, que lo sabe", ha lamentado Antoñanzas.

Antoñanzas cree que "Ciudadanos y Julian San Martín son conscientes de esta situación y, sin embargo, llevan 3 años pidiendo obsesivamente que se apruebe este Convenio, contantemente está presionando para que Ayuntamiento y Promotores lleguen a un acuerdo que condicione la próxima Revision de Plan General".

El edil del PR+ considera que "estos hechos han tenido dos consecuencias negativas para Logroño: que Logroño no tendrá presupuesto para 2019, por un asunto que no afecta al presupuesto y la segunda consecuencia negativa es que nos hemos quedado sin urbanizar Avenida de la Sierra cuando se podía haber hecho desde hace tres años".

Antoñanzas ha valorado que "para Ciuadanos es más importante atender a un interés particular de los propietarios de los terrenos de Ramblasque que al interés general de los logroñeses, en la balanza de Ciudadanos pesa más unas determinadas empresas que las necesidades de Logroño y los logroñeses".

Asimismo, el regionalista considera "intolerable el chantaje de Ciudadanos al Ayuntamiento con la aprobación de este convenio, el presupuesto se puede apoyar o no, pero lo que es inaceptable es condicionarlo a un interés privado, como ha hecho Ciudadanos".

El concejal del Partido Riojano está convencido de que "a Ciudadanos Avenida de la Sierra le importa muy poco, lo único que busca es que se apruebe la recalificación de unos terrenos".

MOCION DEL PR+

De todas formas, "el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Pleno tendrá la posibilidad de rectificar y defender los intereses de los logroñeses y no de los propietarios de los terrenos, gracias a la moción que ha presentado el Partido Riojano".

"Hay otras formas de conseguir esta urbanización sin necesidad de recalificar el suelo ni incrementar las viviendas", ha señalado Antoñanzas, quien ha recordado que "hace unas semanas anuncié, junto a la concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Lardero, la propuesta del Partido Riojano que debatiremos en el pleno del jueves".

La propuesta planteada por el Partido Riojano es dar un plazo de 4 meses para que se llegue a un acuerdo con la Junta de Compensación y, en caso de no llegar a un acuerdo, volver al sistema de Cooperación, es decir, el Ayuntamiento asume la gestión y urbanización del sector pasando luego los cargos correspondientes a cada propietario.

Ante esta situación Antoñanzas ha exigido que "Ciudadanos explique, con total claridad, por qué quiere imponer la aprobación de un convenio ilegal y condicionar la futura revisión del Plan general; por qué ha apostado, siempre, por el interés de los promotores de Ramblasque y no por el interés de los vecinos y vecinas de Logroño; y qué relaciones les une con estos promotores, qué reuniones han tenido, desde cuándo conoce los términos del convenio".

El Partido Riojano lamenta que "para Ciudadanos prevalezcan los intereses de unos pocos propietarios, frente a los de los vecinos y vecinas de Logroño, por lo que les exigimos explicaciones, claras y urgentes sobre las razones por las que han planteado este chantaje al Ayuntamiento de Logroño", ha concluido Antoñanzas.