El PR+ exige que el Gobierno municipal presente "informes detallados" de los proyectos pendientes

Publicado 30/04/2019 13:39:00 CET

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado este martes a los concejales que integran el actual equipo de Gobierno municipal que "presenten, antes del 26 de mayo de 2019, un informe detallado de todos aquellos proyectos y cuestiones que hayan quedado pendientes de ejecución dentro de su departamento".

Ello, como ha afirmado en rueda de prensa, "con el objetivo de que el Gobierno que se constituya después de las elecciones municipales, pueda retomarlos a la mayor celeridad posible, de manera que la ciudad de Logroño continúe avanzando y creciendo en dotaciones, prestaciones y servicios".

"Llegamos al fin de la presente Legislatura, finaliza un ciclo marcado por la paralización de este Ayuntamiento y la inacción municipal, debido a la falta de impulso político de una alcaldesa que ha estado más centrada en su propia carrera política en Madrid y en sus constantes viajes que en la propia ciudad", ha expresado Antoñanzas.

A juicio del regionalista, "tras las elecciones del 26 de mayo, se constituirá un nuevo gobierno para la ciudad que pondrá en marcha novedosos proyectos e iniciativas y, también, deberá dar continuidad a cuestiones que hayan sido iniciadas o abordadas a lo largo de estos cuatro años, pero que, por el motivo que fuere, no han sido concluidas".

Según los datos de Antoñanzas, el equipo de Gobierno deja proyectos pendientes, entre los que ha citado "un CCR licitado que ha sido incapaz de abrir y dar viabilidad en ocho años, a pesar de recibir un proyecto acabado; una fase II del soterramiento de la vía del tren que no avanza y de negociaciones de las que no se informa al pleno; el traslado de la estación de Cascajos que no ha avanzado en ocho años".

También ha apuntado "la ordenanza de animales, que lleva paralizada años; una Casa de las Letras que permanece como herida abierta en el centro de Logroño y que solo sirve de metáfora de la gestión del tándem Gamarra-Julián San Martín; un túnel de Vara de Rey en proyecto de demolición primero y en reconstrucción después; un edificio de Correos cerrado en pleno corazón del casco antiguo de la ciudad".

Por último, ha señalado "un solar de Maristas sin vida, afectando notablemente al comercio local de la zona; los bomberos municipales 'bajo mínimos', con los que el equipo de gobierno se ha demostrado incapaz de negociar; y la trama Enredadera, de la que sabemos que ningún implicado responderá políticamente...".

Antoñanzas quiere que "los logroñeses sepan, antes de decidir quien será el próximo Alcalde y por boca del actual equipo de Gobierno, en qué ha avanzado la ciudad estos cuatro años y cuánto les van a costar a los logroñeses los proyectos comprometidos".

Desde el Partido Riojano consideran "necesario que el equipo de Gobierno entrante cuente con una información precisa y actualizada del estado general de la ciudad", ha valorado Antoñanzas, que cree "fundamental que haya una transición honesta".

En opinión de Antoñanzas, "en cada una de las áreas municipales, se han desarrollado trabajos que requerirán ser retomados en la siguiente legislatura: todos ellos son informes, estudios, asistencias técnicas, proyectos encargados a terceros, que han sido pagados con el dinero público de todos los logroñeses y que, como tal, pertenecen a la ciudad en su conjunto".

A juicio del edil riojanista, "están en juego grandes proyectos y otros no tan grandes, pero igual de importantes para los vecinos a los que les afecta".

En este orden de cosas, el Partido Riojano piensa que "el cambio político no debería suponer una paralización absoluta de la ciudad durante ese tiempo de traspaso de Gobierno, nosotros hemos venido a construir, a sumar, a crear ciudad y queremos seguir haciéndolo sin demora".

"El tiempo y el esfuerzo de los antiguos y de los nuevos concejales debe ir encaminado a tratar de resolver, lo antes posible, los problemas de los logroñeses", ha dicho Antoñanzas.

Se ha mostrado convencido en que "son muchos los retos que tenemos por delante en cada barrio de Logroño, en diferentes ejes estratéticos como urbanismo e infraestructuras, comercio e industria, movilidad, medio ambiente, servicios sociales, cultura, patrimonio, turismo y deportes".

El regionalista ha asegurado, por último, que "no se puede perder el tiempo en trámites administrativos que ya han sido elaborados y no debemos permitir que estos se escondan en un cajón, tal y como ha sucedido en otras ocasiones. Para nosotros lo importante es Logroño, las logroñesas y logroñeses".