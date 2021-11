El PR+ lamenta "la desaparición de 'La Guerra de Bandas' y de 'Actual Impulsa'" en Actual 2022

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano se ha referido este viernes a la programación del Festival Actual, que ha sido analizada por la Secretaría de Cultura de la formación regionalista.

Desde este partido han lamentado "la escasa presencia de artistas musicales de La Rioja, que desaparecen prácticamente de la oferta del festival con la eliminación de la 'Guerra de Bandas' y 'Actual Impulsa'. Estos programas eran un importante apoyo para que el talento emergente local tuviera una oportunidad de actuar y de darse a conocer".

Sin embargo esta edición "tampoco se caracterizará, a juicio de los regionalistas, por atraer a nuestra ciudad a las nuevas tendencias del panorama nacional y aún menos internacional", afirman desde el PR+.

"Sin cuestionar, en absoluto, la calidad de los artistas presentes, echamos en falta esa frescura en la programación y nos parece que se aleja de aquella idea originaria. Algunos de los participantes tienen una carrera ya consolidada y suenan un tanto Actual-Retro".

"Actual -recuerdan desde la Secretaría de Cultura del PR+- nace heredero del antiguo Iberpop, Primera Muestra de Nuevos Panoramas, con el fin de dar cabida a la frescura de grupos emergentes del mundo cultural. Así, por sus anteriores ediciones han pasado lo más representativo de las nuevas tendencias artísticas del escenario nacional e internacional. Este año no se ha programado ningún espectáculo de ámbito internacional".

La programación "no obstante parece que aún no ha sido presentada en su totalidad y, según han podido constatar los representantes del área de Cultura del Partido Riojano, aún quedan espectáculos por presentar. De ahí confían que se repare el déficit que en este primer momento parece existir en relación a otras artes que no sea la música y que otros años han tenido mayor presencia: fotografía, teatro, danza...".

En esta edición "lo que sí parece irremediable es que se concentre la oferta en la capital, eliminando la posibilidad de acercarlo a otros municipios, planteando un alejamiento de la cultura a un amplio sector de la población riojana. Supone, además, una vuelta de tuerca contra La Rioja vaciada".

Para el PR+, el festival debería servir también "como elemento de actividad y promoción del ámbito rural".

Para futuras ediciones, además de esta propuesta de descentralización, se apuesta también por buscar fuentes de financiación privada "con el fin de involucrar a posibles empresas en la potenciación y difusión de la cultura; y el desarrollo de un festival más sostenible. En la actualidad, Actual se nutre de fondos públicos al contrario de lo que sucede en otros grandes festivales en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona".