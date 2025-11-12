El PR+ llevará 49 enmiendas a los presupuestos de Logroño "con la voluntad de corregir y mejorar" el proyecto

El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha informado hoy de que este partido defenderá 49 enmiendas "con la voluntad de corregir y mejorar" el proyecto de presupuestos para Logroño presentado por el alcalde, Conrado Escobar.

En rueda de prensa, Antoñanzas ha detallado que las enmiendas de esta formación se centran en "reivindicar el soterramiento del ferrocarril en toda la ciudad".

También, "mejorar la infrafinanciación de Logroño" y, para ello, plantea aumentar los ingresos en 5,7 millones aumentado las transferencias tanto del Gobierno central, por el 'efecto frontera' y los edificios de la Comandancia, como del Riojano con el convenio de capitalidad y el de Servicios Sociales.

"No podemos olvidar que el Convenio de Capitalidad está por debajo de la cifra que firmó Julio Revuelta, alcalde de este ayuntamiento hace muchísimos años", ha espetado.

Las enmiendas del PR+, ha explicado, corrigen "los gastos exagerados, tanto en Festejos como en Protocolo" y plantean 1,5 millones de euros para la electrificación del Polígono de las Cañas así como 900.000 euros para el proyecto para gemelos digitales.

"Desde el Partido Riojano apostamos por la industrialización de Logroño y por crear espacios donde las empresas puedan implantarse y sobre todo generar actividad económica que tanto necesita la ciudad de Logroño", ha dicho.

Logroño, ha dicho, "se construye desde sus barrios" y, por eso, con las enmiendas de esta formación se "incrementan propuestas por cerca de tres millones de euros que tienen que ver con cuestiones de urbanismo, movilidad y sostenibilidad".

Además, los regionalistas siguen "creyendo que es realista avanzar en las fases 2 y fases 3 del soterramiento". "Seguimos viendo necesario que se cubra la fase que va de Tirso de Molina, que es donde acaba ahora mismo el soterramiento, hasta el barrio de Los Lirios", ha dicho.

Se suma la Pasarela de Los Lirios; Avenida de Lobete, que "tiene que ser urbanizarse"; recuperar partidas para rehabilitación energética; e inversión en alumbrado LED.

También, mejoras de calles, parques y dotaciones deportivas y juveniles de la ciudad así como llegar al Barrio de Yagüe con aceras; y atender las reclamaciones de los vecinos de 7 infantes o el barrio de la Estrella, entre otros.