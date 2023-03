El PR+ pide no llevar a pleno la "injustificable" recalificación de Ramblasque, que ve un proceso "inoportuno"

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha avanzado est miércoles que ha solicitado en la Junta de Gobierno Local celebrada esta misma mañana que no se tramite, para llevarla al próximo pleno municipal, la recalificación urbanística del sector Ramblasque, "tal como pretende el Partido Socialista".

Como ha asegurado el edil regionalista en rueda de prensa, "iniciar ahora este proceso es, cuando menos, inoportuno", ya que, ha dicho, "es una recalificación cuestionada que lleva intentándose por parte de los promotores desde hace 20 años, y que siempre aparece al final de las legislaturas".

"Ha sido rechazada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de La Rioja e incluso por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. No entendemos que, después de cuatro años, el alcalde actual quiera aprobarlo en el último pleno de la Legislatura", ha manifestado.

Así, Antoñanzas ha recordado que "la revisión del programa del Plan General Municipal de 1998 fijaba para este sector una tipología de viviendas que se concretaba en la construcción de unos 275 chalets".

La modificación que se propone ahora "es el cambio de uso de "residencial unifamiliar" a "residencial" mediante el que se podrán levantar bloques de viviendas para más de 2.500 pisos".

"El cambio de uso -ha detallado- implica duplicar la edificabilidad de 165.002 metros cuadrado techo a 297.003 metros cuadrados techo, incrementándose enormemente el valor de los terrenos como consecuencia de esta modificación plenaria".

Haciendo historial, el concejal ha apuntado que "en 2009, el Ayuntamiento de Logroño comenzó la tramitación de esta modificación puntual del Plan General, siendo denegada por la COTUR".

Esta decisión "fue llevada a los Tribunales por la Junta de Compensación de Ramblasque, con la desestimación de su recurso en 2010 por el TSJR, que indicó que esta tramitación era necesario hacerla a través de la modificación del Plan General, no como una modificación puntual".

"Éste fue el punto en que en 2018 encalló la negociación del último Presupuesto de Cuca Gamarra como alcaldesa. El entonces portavoz de Cs Julián San Martín puso como condición para votar favorablemente a los Presupuestos de 2019 la reconversión de Ramblasque. Gamarra prefirió quedarse sin cuentas antes que aprobar un asunto que ella consideraba 'un pelotazo, poco ético e ilegal', como puede consultarse en la hemeroteca", ha dicho.

Analizar esta situación y sus antecedentes le ha llevado a Antoñanzas a considerar que "la urgencia es, sin duda, injustificable, no tiene ningún sentido y requiere un debate más intenso por parte de los partidos en el lugar que donde debe hacerse, que es en la Mesa de Trabajo del Plan General, que, por cierto, lleva meses sin convocase".

Desde el Partido Riojano, ha asegurado, "apostamos por seguir las indicaciones tanto de la COTUR como del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que en 2010 remitió al Ayuntamiento de Logroño a la revisión del Plan General Municipal para determinar las características de desarrollo de este sector".

"Es un cambio de modelo radical, pasando de vivienda unifamiliar a vivienda colectiva", ha recalcado Antoñanzas, para quien "hay que estudiarlo, al igual que ocurre con otras zonas de la ciudad, es lógico que en más de dos décadas los parámetros hayan cambiado y no solo en Ramblasque sino en toda la ciudad, pero debemos revisar todo el conjunto y hacerlo a través del PGM".

COMPLEJO, POLÉMICO Y DETERMINANTE PARA EL FUTURO DE LOGROÑO.

A ello ha sumado que "al margen del fondo de la modificación puntual del PGM que Pablo Hermoso de Mendoza quiere impulsar, lo que desde el Partido Riojano no se entiende es el momento y la urgencia, cuando además este equipo de Gobierno no lo tenía previsto hace poco más de un año".

En concreto, el portavoz del PR+ se ha referido a la aprobación por pleno, en diciembre de 2021, de los objetivos de la revisión del Plan General, entre los que se especificaba que el desarrollo del Sector Ramblasque era uno de ellos.

"En diciembre del 2021, el pleno decide que este asunto debe ser objeto de la Revisión del Plan General y ahora desde el Partido Socialista deciden otra cosa. No se entiende y no han explicado el cambio de criterio. Nuevamente obvian un mandato del pleno y hacen lo contrario de lo acordado", ha subrayado.

Así, ha calculado que, "con la previsible aprobación inicial en el pleno de la próxima semana, adelantado en contra de lo que es costumbre, habrá tiempo justo para un mes de exposición pública y para llevarlo de nuevo al Pleno, en donde será aprobado provisionalmente a veinte días del fin de la Legislatura".

"Vamos a ver que el alcalde nuevamente va a sacar adelante un expediente urbanístico complejo, polémico y determinante para el futuro de Logroño apoyado en dos tránsfugas. No sólo incumple el Acuerdo Antitransfuguismo, sino que lo hace en asuntos que otras Corporaciones han estado frenando durante años al no estar clara su conveniencia para los intereses generales", ha incidido.

AVENIDA DE LA SIERRA.

Ha hecho referencia, por último, a que "a lo largo de todo el tiempo en que este asunto ha estado presente en la actualidad municipal, muchos han sido los argumentos que han intentado decantar a las diferentes Corporaciones para que recalificaran estos terrenos al margen de la revisión del Plan General", argumentos que ha señalado como "inconsistentes".

"Se ha dicho, faltando a la verdad, que era imprescindible para prolongar Avenida de La Sierra, pero no es cierto porque los propietarios podían haber cedido los terrenos para ello; o el Ayuntamiento adoptar nuevamente el sistema de desarrollo por cooperación como estaba antes y como el Partido Riojano propuso en la anterior Legislatura", ha dicho.

Respecto a la cesión de un porcentaje de vivienda con destino social, "elemento que también nos van a trasladar como argumento ya que también se maneja como una de las supuestas bondades de desarrollo del plan", Antoñanzas ha recordado que "no es un extra sino únicamente un cumplimiento de la cesión a la que se está obligado por Ley".

Por todas estas razones, el concejal del PR+ ha adelantado su voto negativo en el pleno a este trámite. Con todo, y tras haber votado también en contra de los Presupuestos Municipales 2023, se ha mostrado contrario a abandonar el equipo de Gobierno local, "porque estar en un gobierno no implica decir a todo que sí, sino decir a la cara dónde se acierta y dónde no".

"No veo sentido a que seamos tres y no podamos disentir. Al contrario, lo raro y sorprendente me parece estar de acuerdo absolutamente en todo. Yo estoy para defender los intereses de los logroñeses y logroñesas, y eso se hace con una labor de control al Gobierno. La mejor forma de hacer eso es precisamente desde dentro del propio Ejecutivo", ha finalizado.