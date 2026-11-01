El PR+ propone bonificar el IBI a jóvenes que compren su primera vivienda y moderar la subida de tasas y precios

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LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano ha propuesto bonificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para favorecer el alquiler social y el acceso a la vivienda de los jóvenes menores de 35 años que compren su primera casa.

El Partido Riojano de Logroño ha presentado 31 enmiendas al borrador del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 para "favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes, contrarrestar el efecto de la inflación y aliviar la presión fiscal a la juventud y a las familias que utilizan los servicios municipales, como campamentos, ludotecas o comidas a domicilio", ha indicado su portavoz, Rubén Antoñanzas.

Las enmiendas del Partido Riojano plantean bonificaciones en el IBI del 95 por ciento para los menores de 35 años que han adquirido su primera vivienda, siempre que el valor catastral sea inferior a 120.000 euros, y del 80 por ciento para viviendas destinadas al alquiler social.

También se ha propuesto que la bonificación del IBI para familias numerosas se aplique únicamente a viviendas con un valor catastral inferior a 150.000 euros y extender esta rebaja a las monoparentales, una vez que la ley nacional lo permita.

En cuanto a las plusvalías, se ha planteado incrementar los coeficientes aplicables a las transmisiones realizadas durante los primeros cinco años para penalizar las compraventas a corto plazo y evitar que las operaciones tengan carácter especulativo.

Además, las enmiendas regionalistas inciden en que para aplicar la bonificación de este impuesto en las herencias, sea suficiente con estar empadronado en la ciudad, en lugar de exigir el empadronamiento en el domicilio de la persona fallecida.

"Puede darse el caso de que un hijo que viva de alquiler no pueda beneficiarse de la rebaja de la plusvalía porque no estaba empadronado en la vivienda del familiar cuando falleció", ha explicado Antoñanzas.

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

El Partido Riojano también ha propuesto que las tasas y precios públicos, con carácter general, suban un 2,3 por ciento, de acuerdo al IPC de febrero, y no un 3,6 por ciento que corresponde al del mes de julio.

"Queremos contrarrestar el efecto de la inflación en las familias logroñesas. Si el Gobierno ha decidido no aplicar el IPC de agosto como ha hecho otros años, y tomar como referencia el de julio porque era más bajo, también puede moderar la subida utilizando el indicador de febrero, que es aún más bajo. Es cuestión de voluntad política", ha puntualizado el edil riojanista.

Además, Antoñanzas ha abogado por rebajar las tarifas de servicios municipales como la guardería Chispita, las ludotecas, la Colonia de Nieva, los campamentos municipales o el servicio de comidas a domicilio.

"Son enmiendas más sociales que buscan facilitar que cualquier logroñés pueda acceder a los recursos municipales y favorecer la conciliación familiar", ha remarcado.

COMERCIO Y VEHÍCULOS

De otro lado, ha abogado por subir un punto el tipo del IBI, del 0,64 al 0,65, que se grava a las grandes superficies comerciales para que este incremento repercuta en iniciativas dirigidas a apoyar el pequeño comercio.

Por último, ha defendido una bonificación del 50 por ciento a los turismos domiciliados en los barrios de Madre de Dios y San José que se convertirán en Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha insistido en elevar hasta el 75 por ciento las bonificaciones a los vehículos menos contaminantes.