El PR+ Riojan@s propone la creación de aparcamientos seguros específicos para patinetes eléctricos en Calahorra

El PR+ Riojanos propone la creación de aparcamientos seguros específicos para patinetes eléctricos en Calahorra - PR+RIOJANOS

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Calahorra lleva detectando en los últimos años un crecimiento exponencial del uso de patinetes eléctricos como medio de movilidad urbana. Sin duda, se trata de una alternativa sostenible, ágil y cada vez más utilizada por vecinos de todas las edades. Sin embargo, este aumento no ha venido acompañado de una adaptación adecuada del espacio público para dar respuesta a esta nueva realidad.

Ante esta situación, desde el PR+ Riojan@s consideramos necesario que el Ayuntamiento dé un paso adelante y habilite anclajes específicos seguros para el aparcamiento de patinetes eléctricos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, tal y como ya ocurre en numerosas ciudades y municipios de nuestro entorno.

"La implantación de estos espacios permitirá ordenar el estacionamiento de estos vehículos de movilidad personal, evitando que se depositen de forma inadecuada en aceras, fachadas, mobiliario urbano o zonas de paso, lo que en ocasiones genera molestias a los viandantes y dificulta el tránsito peatonal", explica Carlos del Río, portavoz del PR+Riojan@s en Calahorra.

Se trata de una medida sencilla, de bajo coste económico y que puede ponerse en marcha con rapidez, contribuyendo además a mejorar la convivencia, la accesibilidad y la imagen urbana de Calahorra. Existen múltiples modelos en el mercado, algunos de ellos también compatibles con el aparcamiento de bicicletas.

Por todo ello, instamos al equipo de Gobierno municipal a estudiar e implantar esta iniciativa, apostando por una movilidad más ordenada, moderna y respetuosa con el conjunto de la ciudadanía.