El PR+ "urge" a desbloquear el soterramiento en Logroño y pide renegociar el convenio para continuidad de fases II y III

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha exigido este lunes el desbloqueo del soterramiento del ferrocarril y la renegociación "inmediata" de un nuevo convenio que garantice la continuidad de las fases II y III, con la cubrición de la trinchera abierta entre Vara de Rey y la rotonda del Cuarto Puente.

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha instado al alcalde de Logroño, en su condición de vicepresidente de la Sociedad 'Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002', "a convocar de manera inmediata el Consejo de Administración, como ya le solicité en el Debate del Estado de la Ciudad".

"Es inadmisible que las tres administraciones lleven más de un año sin reunirse, a pesar de los numerosos asuntos pendientes que hay y que afectan al desarrollo y futuro de nuestra ciudad", ha asegurado.

Para el edil riojanista, "ya no hay ninguna excusa sobre el futuro del proyecto ahora que el Ministerio de Transportes ha mantenido el actual trazado del tren y ha descartado un nuevo corredor por Pancorbo".

En este sentido, ha explicado que esta última alternativa "condicionaba el proyecto del soterramiento, ya que había que desviar por debajo del Parque San Miguel la línea del ferrocarril, habiendo que cubrir solo el tramo entre Vara de Rey y la zona suroeste de la ciudad, quedando fuera la fase II, entre Marqués de Murrieta y el Cuarto Puente".

"Lo que toca ahora es renegociar el convenio con el Ministerio que está caducado desde hace cinco años, planificar las próximas fases del soterramiento y desbloquear con urgencia el traspaso de los terrenos para construir 1.200 viviendas, que permitirán también dar continuidad a esta obra y cerrar la brecha abierta por el tren en la ciudad", ha remarcado Antoñanzas.

El portavoz riojanista también ha abogado por "aprovechar la oportunidad que supone la negociación de un nuevo convenio para extender el soterramiento a Los Lirios y prolongar el cajón ferroviario de Baltasar Gracián a Tirso de Molina".

"El proyecto es perfectamente viable y el coste estimado, de unos 9,5 millones, es asumible, ya que la obra ferroviaria ya está ejecutada", ha afirmado.

EMBARGO.

De otro lado, Antoñanzas ha vuelto a reclamar al alcalde explicaciones de la situación en la que se encuentra el embargo a la sociedad de soterramiento por parte del Ayuntamiento de Logroño.

"El Partido Riojano lo denunció hace un año y desde entonces el alcalde no ha dado ningún tipo de explicación pública. La ciudad ha cumplido con todas sus obligaciones financieras pagando la deuda contraída para hacer la obra y debe aclarar en qué punto están las relaciones con LIF", ha asegurado.

En opinión del edil riojanista, "el soterramiento del ferrocarril es un obra que ha trascendido varios mandatos y ha transformado por completo la ciudad. No podemos permitir que llevemos dos años con la primera fase parada y que no tengamos ni plazos concretos".

"PP y PSOE son los únicos partidos con responsabilidad en la gestión de esta obra en la última década. Pero, con su inacción y desidia están dejando morir una obra que hemos pagado todos los logroñeses y logroñesas con gran esfuerzo", ha finalizado Rubén Antoñanzas.