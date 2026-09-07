PR+ ve en Logroño "3 años de gestión fallida" y acusa a Escobar de "parálisis, improvisación y pérdida de oportunidades"

Rubén Antoñanzas, portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha considerado este lunes que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, será "incapaz de poner Logroño en marcha en lo que queda de mandato después de tres años de gestión fallida".

Para Antoñanzas, "Escobar afronta el último año de legislatura con su programa electoral incumplido, tras tres años marcados por el escándalo, la improvisación y el autobombo, que han dejado una ciudad más paralizada, más aislada y con menos oportunidades".

"Su mandato se ha convertido en una enmienda a la totalidad de sus propios compromisos electorales", ha subrayado el edil regionalista, que ha querido al comienzo del curso realizar un balance de los tres años de mandato y analizar los retos de la ciudad en el último curso de la presente Legislatura.

Según ha precisado Rubén Antoñanzas, "Escobar ha sido incapaz de sacar adelante el Plan General, ha renunciado en su plan de vivienda a desarrollar 4.200 viviendas protegidas en el sector Sur y el soterramiento y ha desaprovechado oportunidades para impulsar la actividad económica de Logroño, algo que necesitamos para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro".

Igualmente, el edil del Partido Riojano ha lamentado que tras tres años "no ha mejorado las conexiones entre los barrios y el área metropolitana, tampoco ha modernizado las infraestructuras ni ha apostado por hacer ciudad con el soterramiento, la calle San Antón o el Casco Antiguo".

PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES Y RECAUDACIÓN RÉCORD.

Ha considerado Antoñanzas además que "uno de los mayores desatinos de la legislatura ha sido la eliminación del carril bici de avenida de Portugal", así como "la pérdida de 8 millones de euros de fondos europeos para modernizar el sector comercial y mejorar las conexiones de la ciudad".

Algo a lo que ha sumado que Conrado Escobar "ganó las elecciones garantizando que bajaría un 10 por ciento los impuestos, pero ha cerrado el año con récord de recaudación", mientras que "los logroñeses pagan más por unos servicios públicos cada vez más caros, con nuevas tasas y subidas de tarifas, también en el deporte de base, mientras la ciudad está más sucia y peor mantenida".

URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS.

Para Antoñanzas, "uno de los mayores fracasos de este mandato está en el urbanismo". "El alcalde -ha afirmado- fue incapaz de licitar a tiempo un nuevo contrato del Plan General y ahora pretende gestionar el desarrollo de Logroño a golpe de modificaciones urbanísticas sin consenso, aprovechando su mayoría absoluta".

Como ejemplo ha puesto el sector Ramblasque, obviando el desarrollo del sector Sur y el soterramiento, o las "sombras y sospechas" en torno a la adjudicación de 104 VPO, un asunto en el que ha apuntado que "Conrado Escobar tiene que explicar por qué está apostando por un modelo que prioriza los intereses de unos pocos frente al de los jóvenes y familias logroñesas".

En materia de infraestructuras, Antoñanzas también ha lamentado que "el alcalde ha incumplido compromisos tan importantes como los asumidos con avenida de la Sierra, la pasarela de Los Lirios o Avenida de Burgos".

Asimismo, el portavoz regionalista se ha referido al soterramiento del ferrocarril, una actuación que "lleva tres años paralizada, con la fase I todavía sin terminar y sin garantías de que las fases II y III puedan desarrollarse".

Para el edil riojanista, "padecemos la desidia de un alcalde sin ambición para construir un Logroño mejor, cuyo legado serán las promesas incumplidas, el aumento de la carga fiscal y las constantes irregularidades en gran parte de los procesos de contratación".

OPOSICIÓN ÚTIL

Frente a ello, Rubén Antoñanzas ha asegurado que "desde el Partido Riojano estamos haciendo una oposición útil, de control y fiscalización al Gobierno, pero también en positivo, con propuestas concretas para mejorar la ciudad".

Al respecto ha incidido en que "estamos consiguiendo con nuestras propuestas cambiar algunas de las políticas sociales y de movilidad, como la apertura de patios escolares en el CEIP Madre de Dios, la creación de una zona de parada temporal 'beso y adiós' en el CEIP Obispo Blanco Nájera, la construcción de una acera en el campo de Varea o la peatonalización de Belchite".

Y preguntado por los asuntos más urgentes que, para el PR+, es necesario abordar en los 9 meses que restan de mandato, ha citado "un compromiso con las fases II y III del soterramiento", que ha unido a la construcción en los terrenos pendients "de 1.200 VPO"; una política "de ocio sano" para la infancia y juventud, volcada "en el apoyo al deporte base, con dotaciones y ayudas"; y "poder contar con una ciudad limpia, porque pagamos mucho por ello y no se ve".