El precio del turismo usado cae en febrero el 0,4% en La Rioja en tasa interanual

Archivo - Coche de ocasión en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

En febrero se registra un descenso del 0,4 por ciento en el precio del turismo usado en La Rioja sobre el mismo mes de 2025. De media, se pagaron 12.770 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.555 euros, un 3,9 por ciento más caro que en el mismo mes de 2025.

En términos mensuales (sobre enero de 2026), el precio de los turismos sube un 2,1 por ciento en la comunidad, mientras que en media nacional ascendió un 1,4 por ciento. En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en La Rioja en 10.480 euros, un 2,2 por ciento de subida interanual, en contraste con los 10.850 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,6 por ciento.

En términos mensuales, sobre enero, el precio crece el 3,3 por ciento en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,9 por ciento. El segmento de los turismo de más de 8 años supone el 72,1 por ciento del total de las ventas de febrero en la comunidad, frente al 61,5 por ciento a nivel nacional. Mercado nacional En febrero, el precio de los turismos usados sube un 3,9 por ciento interanual en España, hasta 13.555 euros, en un mes en el que la inflación general aumentó el 2,3 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

En términos mensuales, sobre enero de 2026, asciende el 1,4 por ciento. Por tramos de precios, el 22,2 por ciento de los turismos vendidos en el mes -39.362- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3 por ciento -11.209- superó los 36.000 euros. Las ventas, que en el mes suben casi el 1,3 por ciento, se han concentrado en los turismos más barates, pero se han producido incrementos en los coches más caros, los que superan los 21.000 euros. Lo que explica que continúe la escalada de precios, a pesar de que caen las ventas en lo que va de año.

En los turismos de más de 8 años, el precio medio en febrero fue de 10.850 euros, lo que supone un incremento del 5,6 por ciento interanual, y un 0,9 por ciento mensual comparado con los precios de enero. De los 177.150 turismos transferidos este mes, 108.907 superaron los 8 años, el 61,5 por ciento del total.

PRECIO MERCADO TOTAL TURISMOS POR CCAA EN TASA INTERANUAL

El crecimiento del precio del turismo de segunda mano sobre el mismo mes de 2026 se ha trasladado a la mayoría de CCAA, con subidas a excepción de Catilla-La Mancha, donde se abarata un 20,2 por ciento y La Rioja, un 0,4 por ciento. La mayor subida se registra en Aragón, un 7,5 por ciento, y en Catalunya, el 6 por ciento.

En los turismos más antiguos, la subida es generalizada sin excepciones, pero con diferencias notables: sube el 9,9 por ciento en Aragón, cuando en la Comunidad Foral de Navarra el alza se modera al 1,1 por ciento. "Hace unos días, el Congreso ha rechazado la prórroga de la ayuda fiscal a la compra del coche electrificado, desgravado con el 15 por ciento en el IRPF. La oposición, que ha declarado su intención de apoyar la medida, esgrime su rechazo en la decisión del Gobierno de presentar la medida con una votación de todo o nada, junto con otras medidas que no son de su agrado.

Ancove considera inadmisible que los intereses políticos de unos y otros pongan en juego el sector del automóvil, incrementando la incertidumbre sobre el futuro del coche electrificado que se acerca al 20 por ciento de las ventas. Una incertidumbre que se incrementa por la espera de la aprobación del Plan Auto+, que sustituye al Moves III, aunque el Gobierno haya comprometido su carácter retroactivo desde enero", comenta Eric Iglesias, presidente de Ancove.