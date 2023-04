Los Premios ECOVINO 2023 hacen público su veredicto

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Ecovino 2023 han batido sus propias marcas. Así, más de trescientas referencias de un centenar de bodegas y treinta regiones vitícolas diferentes participaron en la decimocuarta edición, cuyo palmarés se ha conocido hoy, tras las catas ciegas celebradas este mes de abril en el Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja.

Además de vinos blancos, rosados y tintos (con y sin contacto con madera), espumosos, dulces, generosos, de baja graduación alcohólica y vermuts, se cataron mostos, sangrías, destilados y vinagres, todos ellos certificados en ecológico.

Las bodegas Ochoa (con su Rosado de Lágrima 2022 y su Maitena Tinto 2020), Bagordi (con su Blanco 2022 y su Blanco Fdo. en Barrica 2021) y Latúe (Clearly Organic Tempranillo 22 y su homónimo Rosé 22) obtienen 2 Grandes Oros cada una.

Por su parte, Llopart (con su Microcosmos 2019), Albet i Noya (Reserva Martí 2016), Marqués de Riscal (Verdejo Organic 2022), Quaderna Via (Be Bike Graciano 2021), Castillo de Mendoza (Noralba Crianza 2020), Altolandon (Cuéncame 2021), Casar de Burbia (Hombros 2020), Vega Tolosa (Capricho DiVino Sauv.B. 2022), El Mozo (Herrigoia 2022), Venta d'Aubert (Ventepico 2019) y Crisve (La Vida Bohemia Tinto 2022) han conseguido sendos Grandes Ecovinos de Oro.

Además, se ha concedido el Premio Especial LAFFORT al Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos y Ecovino de Oro al vino Lezaun 0,0, de las bodegas homónimas de Lakar (Navarra). Y el Terra Vella Petra Crianza 2020, de Bodegas Cornelio Dinastía, también medalla de Oro, se ha hecho además con el Premio Especial RIVERCAP al Mejor Ecodiseño, donde se han valorado aspectos como el gramaje del vidrio de la botella, su etiquetado, taponado, encapsulado y empaquetado, en relación a su impacto medioambiental.

Las bodegas más laureadas en esta edición de los Ecovino son Bagordi y Latúe (2 Grandes Oros -en adelante, GO- y 3 Oros); Ochoa (2 GO y 2 Platas); Quaderna Via (1 GO y 4 Oros); Llopart (1 GO y 3 Oros); Vega Tolosa (1 GO y 2 Oros); Marqués de Riscal, Castillo de Mendoza, Casar de Burbia y Crisve (1 GO y 1 Oro); Albet i Noya, Altolandon, El Mozo y Venta d'Aubert (1 GO); Cornelio Dinastía (Premio Rivercap y 5 Oros); Lezaun (Premio Laffort, 3 Oros y 3 Platas); El Sueño de las Alforjas (3 Oros); JF Arriezu, Nodus y Bodegas Urbanas (2 Oros y 1 Plata); BOCOPA, Gil Berzal, Pardo Tolosa, BSI, UVESTE, Señorío de Librares, Carchelo, Robles, Villa Iulia, Pita y J. García Carrión (2 Oros); Murviedro (1 Oro y 2 Platas); y Ferrera, Enguera, Vinícola Real y Edra (1 Oro y 1 Plata).

Además han obtenido un Ecovino de Oro las bodegas Vico, Arzuaga, Casa Primicia, Corral, NOC, Palacios Remondo, Tempore, Campo Eliseo, El Grifo, Encima, Finca La Estacada, Jairo Morga, Lagar d'Amprius, Manjavacas, Ramón Sáenz, Roger Goulart, Vicente Gandía y Goyval. Y un Ecovino de Plata ha sido para Biurko Gorri, Hnos. Páramo Arroyo, Laukote, Vegalfaro, Yuntero y Zurbal.

En la categoría de vermuts, el VRMT 2015, de Bodegas Robles, y el vermú blanco Ciento Volando 2022, de Bodegas Urbanas, han logrado sendos Ecovinos de Oro.

El EcoMosto de Oro ha sido para Llopart Most Flor de Xarel·lo 2022 y la plata para el Lezaun Mosto 2022. El EcoVinagre de Oro ha sido concedido a Goyval por su Vinagre Balsámico Ecológico 2022. En cuanto a destilados ecológicos, el palmarés destaca a Bodegas Urbanas con su Licor de naranja Narancielo 2022 (Oro) y su Ginebra aromatizada con naranja Clemengin (Plata). El palmarés completo puede consultarse

en www.premiosecovino.com.

En cuanto a regiones vitícolas, la DOCa Rioja logra 4 Grandes Oros, 1 Premio Especial, 20 Oros y 5 Platas. Navarra obtiene 3 Grandes Oros, 1 Premio Especial, 6 Oros y 3 Platas; Manchuela, 2 Grandes Oros y 4 Oros; Tierra de Castilla, 2 Grandes Oros y 1 Oro; Rueda, 1 Gran Oro y 5 Oros; Corpinnat, Bierzo y Bajo Aragón, 1 Gran Oro y 2 Oros cada una; y Penedés, 1 Gran Oro.

Además, otras regiones como Jumilla, Cava, León, Alicante, Utiel-Requena, Montilla Moriles, Valencia, Ribera del Duero, Islas Canarias, La Mancha, Uclés y Ribera del Gállego, también obtuvieron medallas.

Cultura Permanente agradece su confianza a las bodegas concursantes, jueces y colaboradores, y también a la Universidad de La Rioja, así como a La Rioja Turismo, el CPAER, el Consejo Regulador DOC Rioja, Laboratorios Excell Ibérica, Corchos M. A. Silva & Garzón, SOW, Laffort, Rivercap, Siam, Verallia, Etilisa, Kupsa y La Alcoholera. Agradecimiento especial para el personal de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UR, que facilita la recogida de muestras en sus instalaciones del CCT así como las sesiones del Jurado técnico en su sala de Análisis Sensorial.

ENTREGA DE PREMIOS Y CATA POPULAR

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 18 de mayo a mediodía en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Además de los diplomas a las bodegas ganadoras (que ya pueden reservar plaza para la ceremonia a través de la web del concurso), se hará entrega de la txapela del Premio 'Excelencia Medioambiental' que recibirá este año la asociación de bodegas ecológicas Spanish Organic Wines (SOW).

Todas las bodegas galardonadas podrán solicitar medallas adhesivas para sus vinos premiados a través del web oficial del certamen hasta el 18 de mayo, coincidiendo con la entrega de premios.

La tradicional cata popular se celebrará el 16 de junio en El Espolón de la capital riojana. Las entradas estarán próximamente a la venta en Wine Fandango (C/ Vara de Rey, 5 - Logroño).