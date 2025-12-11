Premios Excelencia Académica 2023-2024: Educación reconoce a 9 graduados riojanos

Archivo - Edificio de la Bene de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 11 de diciembre, la concesión de Premios a la Excelencia Académica a los nueve graduados universitarios riojanos del curso 2023/2024 con mejor expediente académico en sus enseñanzas de Grado universitario.

La Consejería de Educación y Empleo destina a estos galardones un total de 27.000 euros, con un importe de 3.000 euros por premio.

Los estudiantes galardonados en esta última edición de los Premios a la Excelencia Académica son:

Alba del Rey Alonso, mejor expediente de la rama de Artes y Humanidades.

César Merino Allonsa, mejor expediente de la rama de Ciencias.

Carlota Campos Angulo, mejor expediente de la rama de Ciencias de la Salud.

Blanca López Ruiz, mejor expediente de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas.

Jorge Javier Ilarraza Zuazo, mejor expediente de la rama Ingeniería y Arquitectura.

Adriana Martínez del Barrio, siguiente mejor expediente.

Iván Olagarray Benito, siguiente mejor expediente.

David Varona Ramírez, siguiente mejor expediente.

Judith Osés Marcos, siguiente mejor expediente.

El objetivo de estos premios es promover el máximo aprovechamiento académico, reconocer la excelencia e incentivar la cultura del mérito.

Para su concesión, la Consejería de Educación y Empleo tiene en cuenta criterios meramente académicos, atendiendo a la nota media de los estudios cursados para la concesión del título de Grado universitario.