Presentan su dimisión el director de Asistencia Hospitalaria y el subdirector del SERIS

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Asistencia Hospitalaria del Servicio Riojano de Salud, Javier Pinilla, y el subdirector del Área de Salud del SERIS, Francisco Antón, han presentado su dimisión, tal y como ha confirmado hoy la consejera de Salud, Sara Alba.

En el turno de preguntas del Pleno del Parlamento de La Rioja, el Grupo Popular ha preguntado, hasta en dos ocasiones y de boca, primero, del diputado Carlos Cuevas y del portavoz Jesús Ángel Garrido después, si Pinilla y Antón han presentado su dimisión.

Alba ha confirmado que sí habían presentado su dimisión mientras desde el Partido Popular Garrido criticaba una gestión que, ha creído, adolece de seguridad.

Cuevas ha recordado que más de una docena de profesionales han cesado o dimitido de su cargo, y se ha preguntado por qué. "Capítulo aparte merece la gerencia de Atención Primaria, donde nombraron a una persona y seis días después fue cesada después de una bronca entre la consejera y la presidencia", ha añadido.

Ha cuestionado si se va a cesar a todo el personal del Hospital San Pedro y se ha preguntado si no será que no se les pone los medios adecuados para hacer su trabajo. "No sería mejor que se fuera usted y se quedaran los doctores", ha dicho a Alba.

La consejera ha explicado: "La tarea de acabar con un régimen requiere de dos pasos; ganar las elecciones e iniciar una transición para que los cambios tengan caracter sólido, pero ninguno de nosotros contábamos con una pandemia, y el equipo ha sufrido una presión que tiene una elevada factura".

Preguntada por el fin del Estado de Alarma, Alba ha indicado que el 9 de mayo "habremos superado la etapa mas dura, y llegará el momento de reactivar La Rioja". Ya no habrá cierre perimetral y "tendremos que cumplir las medidas, pero adaptadas al nuevo marco legal".

Ha explicado: "Tenemos que convivir con el virus, pero la situación es muy distinta, decae el Estado de Alarma que ha sido un instrumento excepcional para una situación excepcional, pero que no podemos mantener y abusar de su excepcionalidad; los derechos fundamentales deben prevalecer en una sociedad responsable". Ha añadido: "Esperamos que no vuelva a ser necesario el cierre perimetral".